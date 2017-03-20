Мурашко: с 2018 года система маркировки лекарств станет обязательной

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Главная / Новости медицины и фармации
06.09.2017 16:37
Мурашко: с 2018 года система маркировки лекарств станет обязательнойСистема маркировки лекарственных препаратов с будущего года станет обязательной, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко. По словам главы ведомства, внедрение этой системы поможет решить целый ряд проблем, связанных с контролем качества, выявлением подделок и ценовым контролем, пишет ТАСС.
«Сегодня эта программа уже сделана, бета-версия установлена у ряда производителей, аптечных организаций и дистрибьюторов. С 2018 года внедрение маркировки станет обязательным процессом. Каждый препарат, находящийся в обращении, будет иметь свой идентификационный номер в виде матрицы двухмерного пиксельного штрих-кода», - заявил Мурашко.
Глава ведомства подчеркнул, что система маркировки позволит сократить число контрольных мероприятий, так как каждый сможет с помощью смартфона убедиться в легальности поступления данного препарата, исключить попадания фальсифицированных и недоброкачественных лекарств и убедиться в контроле цены. Он добавил, что процесс внедрения маркировки лекарств должен завершиться к 1 января 2019 года.
Ключевые слова: Росздравнадзор, Михаил Мурашко, маркировка лекарств
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