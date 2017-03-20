Bioverativ и Bicycle Therapeutics вместе создадут лекарство против редких гематологических нарушений

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Главная / Новости медицины и фармации
06.09.2017 15:31
Bioverativ и Bicycle Therapeutics вместе создадут лекарство против редких гематологических нарушенийБиофармацевтические компании Bioverativ и Bicycle Therapeutics заключили соглашение о сотрудничестве по исследованиям, разработке и коммерциализации инновационных видов терапии гемофилии и серповидноклеточной анемии, сообщает портал PharmaTimes.
Лекарственные средства будут созданы на основе бициклических пептидов, которые обладают характеристиками инъекционных лекарственных средств на основе моноклональных антител, однако могут доставляться в организм пероральным путем.
По условиям соглашения, Bicycle Therapeutics будет отвечать за первичные исследовательские работы и подбор молекул-кандидатов. В дальнейшем Bioverativ займется проведением доклинических и клинических исследований, а также решением регистрационных вопросов. При условии успешного сотрудничества, Bicycle Therapeutics получит до 410 млн долларов, а также сможет претендовать на роялти с продаж.
Ключевые слова: Bioverativ, Bicycle, гематология
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