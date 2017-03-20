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 Главная / Новости медицины и фармации

06.09.2017 14:09

Gedeon Richter расширяет производство в Московской области

Правительство Московской области и АО «Гедеон Рихтер-Рус» заключили соглашение о модернизации и расширении производственных мощностей компании. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей, сообщает Министерство инвестиций и инноваций области.

В результате реализации инвестиционного проекта будет закуплено и введено в эксплуатацию современное производственное и лабораторное оборудование, внедрена система радиочастотного штрих-кодирования, расширены промышленная и логистическая база, оснащены системами управления и диспетчеризации инженерные сети.

Дополнительно будет создано порядка 30 высокотехнологичных рабочих мест. В соответствии с соглашением ставка налога на прибыль будет снижена на 4,5%, в отношении налога на имущество будет действовать прогрессивная ставка от 0 до 1,5%. Проект будет реализован до конца 2020 года, налоговые льготы будут сохраняться на два года дольше.

«Налоговое стимулирование как инструмент привлечения инвестиций раз за разом доказывает свою эффективность. Так, крупнейший иностранный фармпроизводитель принял решение о расширении и модернизации собственного производства, объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Ключевые слова: Gedeon Richter, Московская область


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