Регистрация участников регистрация участников III Российского конгресса лабораторной медицины

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Главная / Новости медицины и фармации
06.09.2017 13:25
Регистрация участников регистрация участников III Российского конгресса лабораторной медициныПродолжается регистрация участников III Российского конгресса лабораторной медицины, который состоится 11-13 октября 2017 года в Москве, в 75 павильоне ВДНХ!
Российский конгресс лабораторной медицины – крупнейшее профессиональное событие. С учетом возрастающего интереса специалистов к мероприятию, в этом году ожидаемое количество делегатов – около 8000. В их числе: специалисты клинической лабораторной диагностики, заведующие лабораториями, ведущие представители различных клинических направлений (кардиологи, инфекционисты, эпидемиологи, гинекологи, урологи, и т. д.), ведущие ученые (отечественные и иностранные), руководители лечебно-профилактических учреждений и органов управления здравоохранением различных регионов России, а также экономисты и социологи.
В рамках Конгресса пройдет III Международная выставка «Лабораторный город». Выставка объединит около 150 компаний - ведущих российских и зарубежных производителей и поставщиков лабораторного оборудования и расходных материалов, стенды которых размещены на улицах «Лабораторного города», названных в честь известных ученых, внесших большой вклад в мировую лабораторную медицину.
Программа III Российского конгресса лабораторной медицины проходит аккредитацию в Координационном совете по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальностям: «Клиническая лабораторная диагностика», «Бактериология», «Инфекционные болезни», «Организация здравоохранения», «Генетика», «Терапия».
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
- Конференции: «День сепсиса», «Клиническая и санитарная микробиология», «Бактериофаги для дезинфекции», «Клиническая цитология», «Лабораторная диагностика в эндокринологии», «Гемостаз: вчера, сегодня, завтра», «Лабораторная служба в условиях реформирования» и др.
- 11 октября 2017 года Сессия Российского Научного Фонда в рамках II Конференции «Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания»
- 12 октября 2017 года состоится I Форум «Молекулярная Диагностика», в рамках III Российского Конгресса лабораторной медицины. На мероприятии будут представлены последние научные достижения и открытия в сфере применения молекулярных методов диагностики инфекционных заболеваний.
- Своим опытом и достижениями с аудиторией поделятся ведущие зарубежные специалисты лабораторной медицины:
Филипп Виел (Philippe Vielh) MD, PhD, член Международной академии цитологии (FIAC), отдел патологии Национальной лаборатории здоровья, г. Дюделанж (Люксембург)
Циркулирующие опухолевые клетки: надежда или обман?
Роке Габриэль Вайзман Пинто (Roque Gabriel Wiseman Pinto), профессор и заведующий кафедрой патологии, медицинский колледж Гоа, Бамболим – Гоа (Индия)
Доклад: Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия под контролем УЗИ и КТ с патогистологической корреляцией в Гоа, Индия
Барбара Сулигои (Barbara Suligoi), MD, директор национального отдела по борьбе со СПИДом, Итальянский национальный институт здоровья, Рим (Италия)
Доклад: Использование показателя авидности для оценки распространенности ВИЧ
ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА
ФОТОКОНКУРС
Приглашаем всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Лабораторный город и его жители», который будет проходить в рамках конгресса.
Фотоконкурс Лабораторного города 2017 – это ряд персональных и тематических фотовыставок, а также возможность представить на суд своих коллег фотоисторию вашей лаборатории.
Главный приз этого конкурса – поездка в Китай!
Подробнее
Подробнее о мероприятиях III Российского конгресса лабораторной медицины можно узнать на сайте http://congress.fedlab.ru/
Ключевые слова: анонс
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