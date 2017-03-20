Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?





  

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

06.09.2017 13:25

Регистрация участников регистрация участников III Российского конгресса лабораторной медицины

Продолжается регистрация участников III Российского конгресса лабораторной медицины, который состоится 11-13 октября 2017 года в Москве, в 75 павильоне ВДНХ!

Российский конгресс лабораторной медицины – крупнейшее профессиональное событие. С учетом возрастающего интереса специалистов к мероприятию, в этом году ожидаемое количество делегатов – около 8000. В их числе: специалисты клинической лабораторной диагностики, заведующие лабораториями, ведущие представители различных клинических направлений (кардиологи, инфекционисты, эпидемиологи, гинекологи, урологи, и т. д.), ведущие ученые (отечественные и иностранные), руководители лечебно-профилактических учреждений и органов управления здравоохранением различных регионов России, а также экономисты и социологи.

В рамках Конгресса пройдет III Международная выставка «Лабораторный город». Выставка объединит около 150 компаний - ведущих российских и зарубежных производителей и поставщиков лабораторного оборудования и расходных материалов, стенды которых размещены на улицах «Лабораторного города», названных в честь известных ученых, внесших большой вклад в мировую лабораторную медицину.

Программа III Российского конгресса лабораторной медицины проходит аккредитацию в Координационном совете по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальностям: «Клиническая лабораторная диагностика», «Бактериология», «Инфекционные болезни», «Организация здравоохранения», «Генетика», «Терапия».

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

- Конференции: «День сепсиса», «Клиническая и санитарная микробиология», «Бактериофаги для дезинфекции», «Клиническая цитология», «Лабораторная диагностика в эндокринологии», «Гемостаз: вчера, сегодня, завтра», «Лабораторная служба в условиях реформирования» и др.
- 11 октября 2017 года Сессия Российского Научного Фонда в рамках II Конференции «Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания»
- 12 октября 2017 года состоится I Форум «Молекулярная Диагностика», в рамках III Российского Конгресса лабораторной медицины. На мероприятии будут представлены последние научные достижения и открытия в сфере применения молекулярных методов диагностики инфекционных заболеваний.
- Своим опытом и достижениями с аудиторией поделятся ведущие зарубежные специалисты лабораторной медицины:

Филипп Виел (Philippe Vielh) MD, PhD, член Международной академии цитологии (FIAC), отдел патологии Национальной лаборатории здоровья, г. Дюделанж (Люксембург)
Циркулирующие опухолевые клетки: надежда или обман?

Роке Габриэль Вайзман Пинто (Roque Gabriel Wiseman Pinto), профессор и заведующий кафедрой патологии, медицинский колледж Гоа, Бамболим – Гоа (Индия)
Доклад: Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия под контролем УЗИ и КТ с патогистологической корреляцией в Гоа, Индия

Барбара Сулигои (Barbara Suligoi), MD, директор национального отдела по борьбе со СПИДом, Итальянский национальный институт здоровья, Рим (Италия)
Доклад: Использование показателя авидности для оценки распространенности ВИЧ

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА

ФОТОКОНКУРС
Приглашаем всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Лабораторный город и его жители», который будет проходить в рамках конгресса.
Фотоконкурс Лабораторного города 2017 – это ряд персональных и тематических фотовыставок, а также возможность представить на суд своих коллег фотоисторию вашей лаборатории.
Главный приз этого конкурса – поездка в Китай!

Подробнее

Подробнее о мероприятиях III Российского конгресса лабораторной медицины можно узнать на сайте http://congress.fedlab.ru/

Ключевые слова: анонс


Последние новости

06.09.2017 14:09

Gedeon Richter расширяет производство в Московской области

В проект модернизации и расширения производственных мощностей в Подмосковье АО «Гедеон Рихтер-Рус» вложит 1 млрд рублей. В результате реализации инвестиционного проекта будет закуплено и введено в эксплуатацию современное производственное и лабораторное оборудование, внедрена система радиочастотного штрих-кодирования, расширены промышленная и логистическая база, оснащены системами управления и диспетчеризации инженерные сети.

06.09.2017 13:08

Завершены исследования российского биоаналога дарбэпоэтина альфа

BIOСAD закончила программу клинических исследований первого биоаналога дарбэпоэтина альфа, предназначенного для лечения анемии у пациентов с хронической почечной недостаточностью и с онкологическими заболеваниями. В продаже препарат может появиться в конце 2018 года.

06.09.2017 12:05

«Нанолек» стал партнером южнокорейской компании SK Chemicals

В рамках партнерства планируется проведение совместной исследовательской деятельности, а также передача ноу-хау, трансфер технологий с последующим производством полного цикла вакцин SK Chemicals на мощностях «Нанолека».

06.09.2017 11:15

Скворцова назвала основные направления развития биомедицины

Среди приоритетных проектов развития биомедицины министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала разработку новых методов лечения злокачественных заболеваний, работу в сфере регенеративной медицины  и бионического протезирования.

05.09.2017 17:59

Servier и GeNeuro представили первые результаты КИ препарата для лечения рассеянного склероза

Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование CHANGE-MS фазы 2b проводится при участии 270 пациентов с рецедивирующим-ремиттирующим рассеянным склерозом (РРРС) в 50 клинических центрах в 12 странах Европы.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1


Подписка

ONLINE

Реклама



Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks