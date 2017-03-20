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 Главная / Новости медицины и фармации

06.09.2017 13:08

Завершены исследования российского биоаналога дарбэпоэтина альфа

Компания BIOСAD завершила клинические исследования первого российского биоаналога дарбэпоэтина альфа (BCD-066), предназначенного для лечения анемии у пациентов с хронической почечной недостаточностью и с онкологическими заболеваниями. В продаже препарат может появиться в конце 2018 года, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.

За 4 года разработки препарата были проведены доклинические и клинические исследования с участием более 350 пациентов, в том числе на 196 больных с хронической болезнью почек 5-й стадии. Результаты исследований доказали эквивалентность биоаналога дарбэпоэтина альфа и референтного препарата производства компании Amgen по всем основным показателям фармакодинамики, фармакокинетики, эффективности, безопасности и иммуногенности. Объем инвестиций BIOCAD в разработку, без учета расходов на организацию производства, составил более 400 млн рублей.

В настоящее время дарбэпоэтин альфа закупается в рамках бюджетных программ госгарантий. В прошлом году из бюджета было потрачено около 1 млрд рублей на закупку лекарственного препарата. По оценкам экспертов, в 2017 году объем рынка в натуральном выражении вырастет на 15%. В BIOCAD заявили, что стоимость биоаналога будет значительно ниже цены зарубежного оригинала.

Дарбэпоэтин альфа стал золотым стандартом для лечения анемии у больных с хронической почечной недостаточностью и у пациентов с онкологическими заболеваниями, получающих химиотерапию. Регулярная противоанемическая терапия является необходимым компонентом лечения для повышения качества жизни.

Ключевые слова: BIOСAD, биоаналог, импортозамещение


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