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 Главная / Новости медицины и фармации

06.09.2017 12:05

«Нанолек» стал партнером южнокорейской компании SK Chemicals

Российская компания «Нанолек» объявила о сотрудничестве с биофармацевтической компанией Южной Кореи SK Chemicals. В рамках партнерства планируется проведение совместной исследовательской деятельности, а также передача ноу-хау, трансфер технологий с последующим производством полного цикла вакцин SK Chemicals на мощностях «Нанолека».

Среди первых продуктов данного сотрудничества - вакцины для профилактики ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека (ВПЧ). Обе вакцины на текущий момент не входят в российский Национальный календарь профилактических прививок для повсеместной иммунизации, но рекомендованы врачами в связи с высоким распространением вирусов.

Компания SK Chemicals специализируется на разработке и производстве биотехнологических препаратов, в том числе вакцин, сотрудничая с ведущими международными коммерческими и общественными организациями – Sanofi Pasteur, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и др. «Нанолек» станет первым российским партнером компании.

Ключевые слова: Нанолек, SK Chemicals, импортозамещение, локализация производства


Последние новости

06.09.2017 12:05

«Нанолек» стал партнером южнокорейской компании SK Chemicals

В рамках партнерства планируется проведение совместной исследовательской деятельности, а также передача ноу-хау, трансфер технологий с последующим производством полного цикла вакцин SK Chemicals на мощностях «Нанолека».

06.09.2017 11:15

Скворцова назвала основные направления развития биомедицины

Среди приоритетных проектов развития биомедицины министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала разработку новых методов лечения злокачественных заболеваний, работу в сфере регенеративной медицины  и бионического протезирования.

05.09.2017 17:59

Servier и GeNeuro представили первые результаты КИ препарата для лечения рассеянного склероза

Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование CHANGE-MS фазы 2b проводится при участии 270 пациентов с рецедивирующим-ремиттирующим рассеянным склерозом (РРРС) в 50 клинических центрах в 12 странах Европы.

05.09.2017 16:59

Более 612 тыс. человек заболели холерой в Йемене

С начала апреля в Йемене зарегистрировано более 2 тыс. летальных исходов холеры, всего заразились более 612 тыс. человек, согласно данным ВОЗ. Темпы распространения эпидемии за последние два месяце немного сократились, теперь ежедневно выявляется только 3 тыс. случаев инфицирования.

05.09.2017 15:42

Teleflex покупает производителя медизделий NeoTract за 1,1 млрд долларов

Самым известным продуктом производства NeoTract является система UroLift – минимально инвазивная технология для лечения симптомов доброкачественной гиперплазии простаты. Согласно условиям соглашения, Teleflex выплатит NeoTract первоначальный платеж в размере 725 млн долларов, еще 375 млн долларов будет выплачено позже.

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