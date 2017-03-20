«Нанолек» стал партнером южнокорейской компании SK Chemicals

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Главная / Новости медицины и фармации
06.09.2017 12:05
«Нанолек» стал партнером южнокорейской компании SK ChemicalsРоссийская компания «Нанолек» объявила о сотрудничестве с биофармацевтической компанией Южной Кореи SK Chemicals. В рамках партнерства планируется проведение совместной исследовательской деятельности, а также передача ноу-хау, трансфер технологий с последующим производством полного цикла вакцин SK Chemicals на мощностях «Нанолека».
Среди первых продуктов данного сотрудничества - вакцины для профилактики ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека (ВПЧ). Обе вакцины на текущий момент не входят в российский Национальный календарь профилактических прививок для повсеместной иммунизации, но рекомендованы врачами в связи с высоким распространением вирусов.
Компания SK Chemicals специализируется на разработке и производстве биотехнологических препаратов, в том числе вакцин, сотрудничая с ведущими международными коммерческими и общественными организациями – Sanofi Pasteur, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и др. «Нанолек» станет первым российским партнером компании.
Ключевые слова: Нанолек, SK Chemicals, импортозамещение, локализация производства
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