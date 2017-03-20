Скворцова назвала основные направления развития биомедицины

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Главная / Новости медицины и фармации
06.09.2017 11:15
Скворцова назвала основные направления развития биомедициныСреди приоритетных проектов развития биомедицины министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала разработку новых методов лечения злокачественных заболеваний, работу в сфере регенеративной медицины и бионического протезирования. Об основных направлениях развития биомедицины Вероника Скворцова рассказала на третьем Восточном экономическом форуме, сообщает ТАСС.
«У нас пять сейчас основных приоритетных проектов развития биомедицины. В том числе на первом месте онкология, как в области таргетных препаратов, так и в области ядерной медицины», - заявила министр.
Она отметила, что в рамках совместной программы с Национальным центром рака в Токио российские специалисты исследуют возможности создания таргетных препаратов. «Наша совместная программа позволит типировать опухоль и формировать коктейль из препаратов для каждого конкретного пациента», - пояснила министр. Речь идет об использовании таргетных, основанных на генном типировании опухолей, препаратов, включая и моноклональные антитела и малые молекулы, это и генная терапия и редактирование генома в ряде случаев.
По словам Скворцовой, в России активно развивается регенеративная медицина, и уже в этом году начнется регистрация российских продуктов. «Мы развиваем 3D-принтирование и разработку других методов формирования матрикса, и, соответственно, аутилогичные искусственные органы, которые должны заменить транспаранты донорские от других живых и посмертных доноров», - пояснила министр. Еще одним важным направлением биомедицины Скворцова назвала развитие бионического протезирования.
Ключевые слова: Вероника Скворцова, биомедицина
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