Более 612 тыс. человек заболели холерой в Йемене С начала апреля в Йемене зарегистрировано более 2 тыс. летальных исходов холеры, всего заразились более 612 тыс. человек, согласно данным ВОЗ. Темпы распространения эпидемии за последние два месяце немного сократились, теперь ежедневно выявляется только 3 тыс. случаев инфицирования, информирует



В мае 2017 года, вскоре после начала эпидемии холеры, специалисты ВОЗ предсказывали, что число заболевших за 6 месяцев может вырасти до 300 тыс., однако реальное число инфицированных в два раза превышает их прогнозы.



Наиболее пострадавшими называются провинции Аль-Ходейда, Аманат аль-Азимах, Хаджа и Амран. Борьба с распространением заболевания осложнена тем, что в ходе двухлетней гражданской войны были разрушены почти все объекты здравоохранения и системы очистки воды, оставив без доступа к чистой воде 14,5 млн человек.



Ключевые слова: Йемен С начала апреля в Йемене зарегистрировано более 2 тыс. летальных исходов холеры, всего заразились более 612 тыс. человек, согласно данным ВОЗ. Темпы распространения эпидемии за последние два месяце немного сократились, теперь ежедневно выявляется только 3 тыс. случаев инфицирования, информирует Reuters В мае 2017 года, вскоре после начала эпидемии холеры, специалисты ВОЗ предсказывали, что число заболевших за 6 месяцев может вырасти до 300 тыс., однако реальное число инфицированных в два раза превышает их прогнозы.Наиболее пострадавшими называются провинции Аль-Ходейда, Аманат аль-Азимах, Хаджа и Амран. Борьба с распространением заболевания осложнена тем, что в ходе двухлетней гражданской войны были разрушены почти все объекты здравоохранения и системы очистки воды, оставив без доступа к чистой воде 14,5 млн человек.Ключевые слова: холера









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