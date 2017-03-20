Teleflex покупает производителя медизделий NeoTract за 1,1 млрд долларов

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Главная / Новости медицины и фармации
05.09.2017 15:42
Teleflex покупает производителя медизделий NeoTract за 1,1 млрд долларовАмериканская компания Teleflex объявила о достижении соглашения по приобретению производителя медицинских изделий NeoTract за 1,1 млрд долларов. Сделка позволит Teleflex укрепить свои позиции на рынке урологического оборудования, пишет Reuters.
Согласно условиям соглашения, Teleflex выплатит NeoTract первоначальный платеж в размере 725 млн долларов, еще 375 млн долларов будет выплачено после достижения определенных целей в продажах (до 2020 года).
Самым известным продуктом производства NeoTract является система UroLift – минимально инвазивная технология для лечения симптомов доброкачественной гиперплазии простаты. Данная система позволяет разблокировать урерту, раздвигая ткани ткани предстательной железы с помощью имплантов. Процедура может проводиться под местной анестезией и занимает около 30 минут, при этом сама предстательная железа остается целой.
В конце прошлого года Teleflex заявила о приобретении производителя медицинских изделий Vascular Solutions также за 1 млрд долларов. Vascular Solutions занимается производством оборудования для проведения минимально инвазивных операций на сердце и сосудах.
Ключевые слова: Teleflex, NeoTract, слияния и поглощения
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