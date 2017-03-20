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 Главная / Новости медицины и фармации

05.09.2017 14:29

Гаврилов: в 2016 году продолжился рост внутрибольничной летальности

Число госпитализированных пациентов в России в 2016 году вновь сократилось, а внутрибольничная летальность опять выросла. По данным Фонда «Здоровья», за 2016 год число госпитализированных пациентов в стране сократилось на 147 тысяч человек, в том числе сельских жителей - на 60 тысяч человек. При этом внутрибольничная летальность в 2016 году составила 1,77% по сравнению с 1,71% в 2015 году. Всего же с 2013 г. внутрибольничная летальность выросла на 14,4%.

«Сокращение числа госпитализаций происходит не первый год. Всего с 2013 года общее число госпитализированных пациентов уменьшилось на 568 тысячи человек. При этом снижение числа госпитализаций сельских жителей составляет 71,2% от общего снижения госпитализированных. Это говорит о более значительном сокращении доступности стационарной помощи для жителей села, чем для городского населения», - рассказал директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

По его мнению, сокращение числа госпитализаций говорит не о том, что россияне стали меньше нуждаться в стационарной помощи, и не о более эффективной работе первичного звена, а о снижении доступности медпомощи. Оно, в свою очередь, вызвано оптимизацией сети медицинских организаций, которая проводится в регионах без должного методического сопровождения со стороны Минздрава.

«Несмотря на ежегодный рост финансирования системы здравоохранения, объемы медицинской помощи, оказанной населению, в последние годы снижаются – как по числу госпитализаций, так и по амбулаторной помощи. При этом уже несколько лет растет процент умерших в больнице пациентов», - заявил директор Фонда «Здоровье».

По данным Минздрава, самая высокая внутрибольничная летальность была зарегистрирована в медицинских организациях Северо-Западного федерального округа (2,33%) и Центрального федерального округа (2,04%), самая низкая - в Северо-Кавказском федеральном округе (0,83%).
Наибольший рост летальности был зафиксирован в Ленинградской области (2,66%), Республике Карелия (2,64%), г. Санкт-Петербург (2,49%), Тверской (2,48%), Новгородской (2,47%), Ярославской (2,47%) и Тульской (2,42%) областях.

Ключевые слова: Фонд "Здоровье", внутрибольничная летальность


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