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Bayer отобрал участников акселерационной программы в области цифрового здоровья
В рамках международной акселерационной программы Grants4Apps в Берлине Bayer развивает цифровые технологии в здравоохранении и оказывает поддержку стартапам в сфере digital health.
Благодаря Bayer четыре стартапа, которые представляют разные страны мира, получат возможность усовершенствовать свою бизнес-модель и стратегию для вывода на рынок инновационных технологий, программного обеспечения и оборудования, призванных помочь врачам и пациентам.
Каждый стартап получит финансовую поддержку в размере 50 000 евро. Акселератор Grants4Apps – часть глобальной программы Open Innovation Bayer, направленной на внедрение инновационных решений для пациентов.
Grants4Apps в России
В России второй год подряд Bayer совместно с ФРИИ отбирает самые перспективные проекты в сфере цифровой медицины для дальнейшей акселерации на уровне страны и подготовки к глобальной программе – в офисе Bayer в Москве.
В этом году в России было решено расширить границы и объявить конкурс не только для проектов в области цифрового здоровья, но и для стартапов, специализирующихся на цифровых технологиях в сфере сельского хозяйства. На участие в программе Bayer в Москве подали заявки 220 проектов.
Команды стартапов Semantic Hub, BestDoctor, TeleMD, «Аптеки+», mediSensum, CityFarming в течение трех месяцев проходили программу акселерации в коворкинге в офисе Bayer в Москве.
Из российского коворкинга в глобальный акселератор подали заявки стратапы TeleMD и SemanticHub. Всего от России было подано 27 заявок. TeleMD попал в ходе отбора в топ-10 глобального акселератора, Semantic Hub и Qapsula (участники акслеретора Grants4Apps в России прошлого года) в топ-30.
«Bayer задал отличный тренд на инновации в крупных корпоративных структурах, показал, что и настоящие воротилы рынка, открыты к диалогу с начинающими командами. Готовность экспертов компании консультировать по любым вопросам относительно специфики того или иного направления, будь то DigitalHealth в прошлом году или CropScience в этом, становится мощным драйвером наиболее глубокого понимания сферы проекта в которую стартаперы, как правило, заходят со своим набором теорий, как это на самом деле работает. Для команд с более богатым опытом работы в смежных сферах, нежели стартап, Bayer Grants4Apps может стать хорошим трамплином для качественного скачка в мир большого бизнеса. Я очень рад, что получил этот опыт. И самое приятное, что Байер всегда оставляет дверь открытой, даже после завершения программы, всегда можно прийти и найти новые точки взаимовыгодного сотрудничества», – Евгений Головаченко, CityFarming.
Международный Grants4Apps в Берлине
На участие в акселерационной программе Grants4Apps 2017 в компанию поступило более 450 заявок от digital health стартапов из 61 страны мира. Претенденты из США, Германии, Бразилии и Великобритании представили в этом году очень сильные проекты. Большинство заявок поступило от европейских компаний, однако им составили конкуренцию их коллеги из Азии, особенно из Индии. В рамках G4A Bayer представила новую программу Dealmaker, которая направлена на укрепление сотрудничества между компанией и создателями инновационных решений. В этом году главным критерием жюри стал потенциал дальнейшего сотрудничества. Победителей акселерационной программы 2017 года выбирало кросс-функциональное жюри, в которое входили специалисты различных подразделений фармацевтического дивизиона Bayer.
Участники четырех digital-health стартапов официально переехали работать в офис акселератора G4A, расположенный в штаб-квартире фармацевтического дивизиона компании Bayer в Берлине. До конца ноября они будут работать над усовершенствованием своих цифровых проектов, которые решают задачи в следующих направлениях: приверженность режиму лечения (комплаенс в медицине), эндометриоз, мерцательная аритмия, тромбоз глубоких вен, ультразвуковая диагностика. В ходе программы ведущие эксперты Bayer и привлеченные специалисты будут консультировать, а также помогать дальнейшему развитию продуктов и бизнес-моделей стартапов.
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