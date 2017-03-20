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 Главная / Новости медицины и фармации

05.09.2017 13:37

Merck KGaA выставила безрецептурный бизнес на продажу

Немецкая фармкомпания Merck KGaA рассматривает возможность полной или частичной продажи своего безрецептурного бизнеса. В компании заявили, что намерены сосредоточиться на развитии в биофармацевтической секторе.

Среди наиболее известных безрецептурных продуктов Merck – средство против заложенности носа Називин и пищевые добавки Нейробион и Seven Seas . В 2016 году выручка международного безрецептурного бизнеса компании составила 860 млн евро.

Как подчеркивают представители компании, подразделение безрецептурной продукции занимает уверенные позиции как в развитых странах, так и в развивающихся.

Ключевые слова: Merck KGaA


Последние новости

05.09.2017 13:37

Merck KGaA выставила безрецептурный бизнес на продажу

Среди наиболее известных безрецептурных продуктов Merck – средство против заложенности носа Називин и пищевые добавки Нейробион и Seven Seas . В 2016 году выручка международного безрецептурного бизнеса компании составила 860 млн евро.

05.09.2017 12:27

Парацетамол пролонгированного действия может исчезнуть из европейских аптек

По мнению экспертов PRAC, лекарственные средства, обеспечивающие замедленное непрерывное или отсроченное высвобождение парацетамола, несут дополнительные риски для пациентов.

05.09.2017 11:02

Система клинических рекомендаций будет полностью внедрена к 2019 году

Сейчас в России ведется внедрение системы клинический рекомендаций, процесс должен быть завершен во всех регионах к концу 2018 года. Клинические рекомендации – это перечень действий медработника и их последовательность, основанная на доказанном клиническом опыте и необходимая для диагностики и лечения каждого заболевания.

04.09.2017 18:00

Лираглутид способен замедлить прогрессирование диабетического поражения почек

Для пациентов с диабетом 2 типа и высоким сердечно-сосудистым риском, добавление лираглутида к терапии может быть связано со снижением вероятности развития и прогрессирования диабетического поражения почек.

04.09.2017 16:42

Активисты призвали FDA отозвать с рынка все опиоиды с высокой дозировкой

Указывая на высокую вероятность неправильного использования и передозировки  опиоидами с высокой дозировкой (более 90 мг морфина в сутки) авторы петиции призвали FDA немедленно принять меры по устранению из продажи пероральных опиоидных лекарственных препаратов.

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