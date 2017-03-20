Merck KGaA выставила безрецептурный бизнес на продажу

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Главная / Новости медицины и фармации
05.09.2017 13:37
Merck KGaA выставила безрецептурный бизнес на продажуНемецкая фармкомпания Merck KGaA рассматривает возможность полной или частичной продажи своего безрецептурного бизнеса. В компании заявили, что намерены сосредоточиться на развитии в биофармацевтической секторе.
Среди наиболее известных безрецептурных продуктов Merck – средство против заложенности носа Називин и пищевые добавки Нейробион и Seven Seas . В 2016 году выручка международного безрецептурного бизнеса компании составила 860 млн евро.
Как подчеркивают представители компании, подразделение безрецептурной продукции занимает уверенные позиции как в развитых странах, так и в развивающихся.
Ключевые слова: Merck KGaA
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