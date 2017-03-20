Парацетамол пролонгированного действия может исчезнуть из европейских аптек Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) рекомендовал Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) отозвать с рынка лекарственные препараты на основе парацетамола с пролонгированным и модифицированным высвобождением.







В PRAC признали, что при правильном использовании парацетамол с пролонгированным и модифицированным высвобождением имеет приемлемый профиль безопасности и свои преимущества. Однако сложный фармакокинетический профиль таких ЛС затрудняет ведение пациентов с передозировкой, так как меры, разработанные для лечения передозировки обычным парацетамолом, оказываются неэффективными.







Ключевые слова: EMA, парацетамол Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) рекомендовал Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) отозвать с рынка лекарственные препараты на основе парацетамола с пролонгированным и модифицированным высвобождением. По мнению экспертов PRAC , лекарственные средства, обеспечивающие замедленное непрерывное или отсроченное высвобождение парацетамола, несут дополнительные риски для пациентов.В PRAC признали, что при правильном использовании парацетамол с пролонгированным и модифицированным высвобождением имеет приемлемый профиль безопасности и свои преимущества. Однако сложный фармакокинетический профиль таких ЛС затрудняет ведение пациентов с передозировкой, так как меры, разработанные для лечения передозировки обычным парацетамолом, оказываются неэффективными.Ключевые слова: PRAC









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