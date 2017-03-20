В октябре состоится саммит PHARMASTRATEGIES-2017 Этим летом команда infor-media Russia хорошо поработала и подготовила для вас действительно горячую программу осеннего фармацевтического саммита



В основе саммита – стратегия развития на 2018 год глазами GMов и владельцев розницы. На площадке вы встретите всех игроков рынка и только доброжелательную атмосферу. Вас ждут актуальные темы и драйверы роста фармацевтического рынка и любовь к общему делу!



Два стратегических поток на одной площадке:



IX Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?»

3 октября



IX Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»

4 октября



• В ФОКУСЕ: рынок России и его динамика, тренды, особенности, проблемы и возможности.

• АТМОСФЕРА: профессиональная и качественная «тусовка» (позволяющая решить все необходимые вопросы максимально быстро);

• КОНТЕНТ: глубокая интеграция в рынок, мы собрали только самые болезненные темы;

• ТАКТИКА: только готовые решения, мы основываемся только на экспертизе;

• ФОРМАТ: максимум дискуссий — максимум общения: мы даем аудитории возможность именно обсуждения и живого общения;

• ВСЕ тренды развития, основанные на практике в формате know-how.

• НОВЫЙ УГОЛ обзора, новые форматы и взгляд других игроков из сферы здоровья

• НЕТ ГРАНИЦ: расширяем границы и идем в СНГ

• И конечно же, неформальная программа, по которой вы так соскучились!

Этим летом команда infor-media Russia хорошо поработала и подготовила для вас действительно горячую программу осеннего фармацевтического саммита PHARMASTRATEGIES-2017 , который пройдет 3-4 октября на новой площадке – Лотте Отель Москва.В основе саммита – стратегия развития на 2018 год глазами GMов и владельцев розницы. На площадке вы встретите всех игроков рынка и только доброжелательную атмосферу. Вас ждут актуальные темы и драйверы роста фармацевтического рынка и любовь к общему делу!Два стратегических поток на одной площадке:3 октября4 октября• В ФОКУСЕ: рынок России и его динамика, тренды, особенности, проблемы и возможности.• АТМОСФЕРА: профессиональная и качественная «тусовка» (позволяющая решить все необходимые вопросы максимально быстро);• КОНТЕНТ: глубокая интеграция в рынок, мы собрали только самые болезненные темы;• ТАКТИКА: только готовые решения, мы основываемся только на экспертизе;• ФОРМАТ: максимум дискуссий — максимум общения: мы даем аудитории возможность именно обсуждения и живого общения;• ВСЕ тренды развития, основанные на практике в формате know-how.• НОВЫЙ УГОЛ обзора, новые форматы и взгляд других игроков из сферы здоровья• НЕТ ГРАНИЦ: расширяем границы и идем в СНГ• И конечно же, неформальная программа, по которой вы так соскучились! РЕГИСТРАЦИЯ Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail:





Ключевые слова: Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru Ключевые слова: анонс









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