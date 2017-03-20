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 Главная / Новости медицины и фармации

05.09.2017 11:08

В октябре состоится саммит PHARMASTRATEGIES-2017

Этим летом команда infor-media Russia хорошо поработала и подготовила для вас действительно горячую программу осеннего фармацевтического саммита PHARMASTRATEGIES-2017, который пройдет 3-4 октября на новой площадке – Лотте Отель Москва.

В основе саммита – стратегия развития на 2018 год глазами GMов и владельцев розницы. На площадке вы встретите всех игроков рынка и только доброжелательную атмосферу. Вас ждут актуальные темы и драйверы роста фармацевтического рынка и любовь к общему делу!

Два стратегических поток на одной площадке:

IX Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
3 октября

IX Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»
4 октября

• В ФОКУСЕ: рынок России и его динамика, тренды, особенности, проблемы и возможности.
• АТМОСФЕРА: профессиональная и качественная «тусовка» (позволяющая решить все необходимые вопросы максимально быстро);
• КОНТЕНТ: глубокая интеграция в рынок, мы собрали только самые болезненные темы;
• ТАКТИКА: только готовые решения, мы основываемся только на экспертизе;
• ФОРМАТ: максимум дискуссий — максимум общения: мы даем аудитории возможность именно обсуждения и живого общения;
• ВСЕ тренды развития, основанные на практике в формате know-how.
• НОВЫЙ УГОЛ обзора, новые форматы и взгляд других игроков из сферы здоровья
• НЕТ ГРАНИЦ: расширяем границы и идем в СНГ
• И конечно же, неформальная программа, по которой вы так соскучились!

РЕГИСТРАЦИЯ

Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru


Ключевые слова: анонс


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