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 Главная / Новости медицины и фармации

05.09.2017 11:02

Система клинических рекомендаций будет полностью внедрена к 2019 году

С текущего года в России началось внедрение системы клинических рекомендаций, а к концу 2018-го она должна быть распространена на все регионы. Об этом «Известиям» сообщили в Минздраве, отметив, что подобная национальная система в России разработана впервые.

Осенью 2016 года Минздрав выступил с инициативой об изменении принципа предоставления медицинской помощи и переходе на систему клинических рекомендаций. Клинические рекомендации – это перечень действий медработника и их последовательность, основанная на доказанном клиническом опыте и необходимая для диагностики и лечения каждого заболевания. Пока рекомендации носят добровольный характер, однако в дальнейшем их могут сделать обязательными.

В Минздраве рассказали, что для ускоренной адаптации врачей к новым условиям работы в декабре 2016 года завершено создание электронного рубрикатора клинических рекомендаций и системы быстрого поиска алгоритмов диагностики и лечения. Для этого все врачи должны быть оснащены компьютерами. «С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года», — сообщили в ведомстве.

Ключевые слова: Минздрав, клинические рекомендации


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