В Петербурге сделали тысячную операцию на сверхсовременном роботе Da Vinci В Санкт-Петербурге установлен инновационный медицинский рекорд. В стенах Городской больницы № 40, расположенной в Сестрорецке, прошла 1000-я хирургическая операция с роботом-хирургом Da Vinci. Как пояснили Piter.TV в стенах медицинского учреждения, доктор медицинских наук Сергей Ракул успешно провел радикальную простатэктомию.





В Санкт-Петербурге установлен инновационный медицинский рекорд. В стенах Городской больницы № 40, расположенной в Сестрорецке, прошла 1000-я хирургическая операция с роботом-хирургом Da Vinci. Как пояснили Piter.TV в стенах медицинского учреждения, доктор медицинских наук Сергей Ракул успешно провел радикальную простатэктомию.









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