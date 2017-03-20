В Петербурге сделали тысячную операцию на сверхсовременном роботе Da Vinci

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Главная / Новости медицины и фармации
05.09.2017 11:00
В Петербурге сделали тысячную операцию на сверхсовременном роботе Da VinciВ Санкт-Петербурге установлен инновационный медицинский рекорд. В стенах Городской больницы № 40, расположенной в Сестрорецке, прошла 1000-я хирургическая операция с роботом-хирургом Da Vinci. Как пояснили Piter.TV в стенах медицинского учреждения, доктор медицинских наук Сергей Ракул успешно провел радикальную простатэктомию.
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