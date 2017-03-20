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 Главная / Новости медицины и фармации

04.09.2017 18:00

Лираглутид способен замедлить прогрессирование диабетического поражения почек

Для пациентов с диабетом 2 типа и высоким сердечно-сосудистым риском, добавление лираглутида к терапии может быть связано со снижением вероятности развития и прогрессирования диабетического поражения почек. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале New England Journal of Medicine.

В исследовании, организованном учеными из германского Университета им. Фридриха-Александра Эрлангена-Нюрнберга, приняли участие 9340 пациентов, рандомизированных в группы получения лираглутида или плацебо. Средний срок наблюдения за пациентами составил 3,84 года.

Согласно полученным данным, среди пациентов, получавших лираглутид, реже наблюдалось диабетическое поражение почек: у 268 пациентов (из 4668 человек) в группе терапии и 337-ми (из 4673 человек) в группе плацебо. Особенно была отмечена разность в частоте развития устойчивой макроальбуминурии (161 пациент против 215-и).


Ключевые слова: диабет 2 типа, лираглутид


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Лираглутид способен замедлить прогрессирование диабетического поражения почек

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