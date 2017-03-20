Активисты призвали FDA отозвать с рынка все опиоиды с высокой дозировкой Представители ряда медицинских организаций направили в Администрацию по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) петицию о запрете продажи опиоидных обезболивающих с высокой дозировкой. По мнению подписавших документ, риски присутствия данных препаратов на рынке превышают возможную пользу для пациентов, пишет



Указывая на высокую вероятность неправильного использования и передозировки опиоидами с высокой дозировкой (более 90 мг морфина в сутки) авторы петиции призвали FDA немедленно принять меры по устранению из продажи пероральных опиоидных лекарственных препаратов.



Особое внимание было уделено препарату ОксиКонтин (OxyContin) 80 мг, предназначенному для применения два раза в день, и оксикодону 30 мг, который часто назначается для приема четыре раза в сутки.



Ключевые слова: опиоиды Представители ряда медицинских организаций направили в Администрацию по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) петицию о запрете продажи опиоидных обезболивающих с высокой дозировкой. По мнению подписавших документ, риски присутствия данных препаратов на рынке превышают возможную пользу для пациентов, пишет FiercePharma Указывая на высокую вероятность неправильного использования и передозировки опиоидами с высокой дозировкой (более 90 мг морфина в сутки) авторы петиции призвали FDA немедленно принять меры по устранению из продажи пероральных опиоидных лекарственных препаратов.Особое внимание было уделено препарату ОксиКонтин (OxyContin) 80 мг, предназначенному для применения два раза в день, и оксикодону 30 мг, который часто назначается для приема четыре раза в сутки.Ключевые слова: США









Последние новости



Лираглутид способен замедлить прогрессирование диабетического поражения почек Для пациентов с диабетом 2 типа и высоким сердечно-сосудистым риском, добавление лираглутида к терапии может быть связано со снижением вероятности развития и прогрессирования диабетического поражения почек.

Активисты призвали FDA отозвать с рынка все опиоиды с высокой дозировкой Указывая на высокую вероятность неправильного использования и передозировки опиоидами с высокой дозировкой (более 90 мг морфина в сутки) авторы петиции призвали FDA немедленно принять меры по устранению из продажи пероральных опиоидных лекарственных препаратов.

Американские регуляторы одобрили противоопухолевый препарат компании Pfizer Гемтузумаб озогамицин уже второй раз получает разрешение FDA. Впервые препарат был одобрен в мае 2010 года, однако в 2010 году Pfizer отозвала с рынка гемтузумаб озогамицин по требованию FDA, так как согласно результатам пострегистрационных исследований, препарат не помогал пациентам, а только наносил вред их здоровью.

Руководитель Novartis Джо Хименес объявил об уходе из компании Должность исполнительного директора Novartis с 1 февраля 2018 года будет занимать Васант Нарасиман, руководящий сейчас подразделением по разработке лекарственных препаратов.