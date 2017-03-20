Активисты призвали FDA отозвать с рынка все опиоиды с высокой дозировкой

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Главная / Новости медицины и фармации
04.09.2017 16:42
Активисты призвали FDA отозвать с рынка все опиоиды с высокой дозировкойПредставители ряда медицинских организаций направили в Администрацию по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) петицию о запрете продажи опиоидных обезболивающих с высокой дозировкой. По мнению подписавших документ, риски присутствия данных препаратов на рынке превышают возможную пользу для пациентов, пишет FiercePharma.
Указывая на высокую вероятность неправильного использования и передозировки опиоидами с высокой дозировкой (более 90 мг морфина в сутки) авторы петиции призвали FDA немедленно принять меры по устранению из продажи пероральных опиоидных лекарственных препаратов.
Особое внимание было уделено препарату ОксиКонтин (OxyContin) 80 мг, предназначенному для применения два раза в день, и оксикодону 30 мг, который часто назначается для приема четыре раза в сутки.
Ключевые слова: США, опиоиды
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