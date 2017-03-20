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 Главная / Новости медицины и фармации

04.09.2017 13:47

BIOCAD открывает Факультет молекулярной и клеточной биотехнологии в Пущино

4 сентября 2017 года студенты нового Факультета приступили к занятиям. Этому предшествовал строгий конкурсный отбор, который выявил лучших из лучших. В течение двух лет молодые ученые будут углубленно изучать молекулярную генетику, клеточную биологию и биотехнологию. После окончания обучения штат BIOCAD пополнится высокопрофессиональными исследователями, чей образовательный и квалификационный уровень позволяет включить их в элиту мировой биологии.

Пущинский государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ) всегда называли «Меккой биотехнологий». Открытый в 1992 году на базе институтов РАН, вуз создавался как экспериментальная площадка для запуска первых магистерских программ в России. Достаточно сказать, что ПущГЕНИ вышел из Пущинского научного центра РАН (ПНЦ РАН), который является крупнейшим биологическим центром в стране.

С появлением вуза в отечественном образовании теоретическая наука и экспериментальная деятельность впервые стали неотделимы от процесса обучения. ПущГЕНИ с первых дней тесно интегрирован в структуру Пущинского наукограда как кузница его научных кадров.

Подмосковные ученые всегда считались элитой мировой биофизики и биотехнологий. Исследования, выполненные в пущинских лабораториях и открытия, сделанные в пущинских кабинетах, позволили добиться блестящих результатов в области молекулярной биологии и цитологии, генной и клеточной инженерии, фотобиологии, физиологии растений, биохимии и почвоведения. Ученые Пущинского центра значительно продвинули вперед советскую и российскую медицину, сельское хозяйство, различные отрасли промышленности, в том числе и оборонную.

Созданный в самый разгар перестроечных лет, ПущГЕНИ выжил в «лихие 90-е», активно работал в «тучные нулевые», однако сложности последних лет не могли его не коснуться. В последние годы вуз не вел активного приема студентов, а преподаватели занимались в основном научной деятельностью. BIOCAD стала первым в постсоветской истории бизнес-партнером Пущинского наукограда, организовав новый Факультет молекулярной и клеточной биологии.

Набор студентов для обучения на факультете стартовал 1 июля 2017 года. Желающие поступить в ПущГЕНИ проходили серьезное тестирование по биологии и мотивационное интервью со специалистами BIOCAD. Конкурсный отбор прошли пять абитуриентов, которые и «сели за парты» в начале учебного года. В программе их обучения – лекции специалистов R&D BIOCAD, а также работа в лабораториях компании и разработка собственных научных проектов.    

Процесс обучения в стенах ПущГЕНИ кардинально отличается от обычной студенческой жизни. Здесь нет огромных корпусов, лекционных аудиторий на десятки мест и обязательных лабораторных работ. К вступительным тестам в ПущГЕНИ допускаются абитуриенты, уже получившие высшее образование в области медицины или биологии. Ежегодно вуз принимает не более двух сотен студентов.

«ПущГЕНИ сегодня является ведущим в России высшим учебным заведением, который готовит магистров в области естественных наук. Студенты получают уникальную возможность с головой окунуться в науку, собственными руками опробовать самые современные методы исследований, проверить на практике свои гипотезы. И все это – под руководством ученых с мировым именем. За два года магистерского обучения из просто хорошо образованного и подготовленного молодого специалиста в ПущГЕНИ формируют суперпрофессионала, элиту биотехнологий. За такими выпускниками идет настоящая охота: видеть их в штате хотят все крупные фармацевтические компании по всему миру», - рассказывает вице-президент по HR компании BIOCAD Александра Глазкова.

Привлечение и подготовка молодых ученых – это одно из долгосрочных стратегических направлений развития научной и технологической базы BIOCAD. Факультет в ПущГЕНИ – это первый масштабный проект компании, реализуемый в области высшего образования и поствузовской подготовки. С 2012 года BIOCAD активно участвует в образовательных проектах, направленных на подготовку молодых специалистов: компания на постоянной основе сотрудничает с Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академией, Академическим лицеем «Физико-техническая школа» и всероссийским образовательным центром «Сириус».




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