04.09.2017 13:02
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
04.09.2017 13:02
XVIII Всероссийский научно-образовательный форум «МАТЬ и ДИТЯ-2017»Дата проведения: 27–29 сентября 2017 года.
Место проведения: г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», м. Мякинино.
Организаторами выступают:
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
• Российское общество акушеров-гинекологов
• Лига акушерок России
• Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо».
Руководитель Форума - директор ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального образования врачей Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ Геннадий Тихонович Сухих.
В рамках Форума:
• Всероссийский научно-образовательный конгресс «Современные принципы ультразвуковой и лучевой диагностики в акушерстве, гинекологии и перинатологии»;
• Специальный курс для практикующих врачей (с демонстрацией пациентов) «Современные принципы пренатальнаой эхокардиографии: от простого к сложному. Рекомендации ISUOG»;
• Пост-конгресс Школа "Магнитно-резонансная томография. Трудный диагноз в акушерстве и гинекологии";
• VII Научно-практическая конференция «Невынашивание беременности: социальная проблема, медицинские решения»;
• XIX Международная специализированная выставка оборудования, лекарственных препаратов по акушерству, гинекологии и неонатологии «Охрана здоровья матери и ребенка – 2017»;
• Прекурсы (по темам: экстренное акушерство, ИПП и заболевания шейки матки, эстетическая гинекология, нерешенные проблемы инфекционно-воспалительных заболеваний, современные технологии завершения беременности).
Заявки по учебным мероприятиям представлены в Комиссию по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ.
Издан Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации о проведении форума «Мать и Дитя – 2017».
Основные научные направления Форума:
1. Модернизация здравоохранения: основные направления работы по снижению материнской и младенческой заболеваемости и смертности:
2. Непрерывное профессиональное медицинское образование: время перемен.
3. Демография и репродуктивное здоровье женщин:
4. Новые возможности диагностики и лечения в акушерстве, гинекологии, неонатологии на основе достижений молекулярной и клеточной биологии:
5. Неотложные состояния в акушерстве:
6. Инфекция в акушерстве, гинекологии и неонатологии:
7. Невынашивание беременности и преждевременные роды:
8. Преэклампсия как важнейшая мультидисциплинарная проблема:
9. Дискуссионные и нерешенные вопросы в неонатологии и педиатрии: инфекции, питание, диагностика основных заболеваний:
10. Неонатальная хирургия.
11. Перинатальный консилиум.
12. Выхаживание детей с экстремальной, очень низкой и запредельной массой тела при рождении.
13. Детская гинекология: нерешенные вопросы.
14. Оперативная гинекология.
15. Гинекологическая эндокринология.
16. Онкогинекология.
17. Патология молочных желез.
18. Бесплодие в браке.
Официальный сайт мероприятия
Официальная страница мероприятия
Регистрация делегатов и получение тезисов
E-mail: reg@mediexpo.ru
Тел. +7 (495) 721-88-66 (доб. 111)
Моб. +7 (929) 646-51-66
Ключевые слова: анонс
Последние новости