Руководитель Novartis Джо Хименес объявил об уходе из компании

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Главная / Новости медицины и фармации
04.09.2017 12:54
Руководитель Novartis Джо Хименес объявил об уходе из компанииИсполнительный директор Novartis Джо Хименес (Joe Jimenez) уйдет в отставку с начала 2018 года, его место займет Васант Нарасиман (Vasant Narasimhan), руководящий сейчас подразделением по разработке лекарственных препаратов. К своим новым обязанностям Нарасиман приступит в феврале будущего года, сообщается на сайте фармроизводителя.
Джо Хименес возглавляет Novartis с 2010 года. Согласно заявлению компании, он покинет пост 31 января 2018 года, однако будет числиться в компании до конца августа. В случае необходимости совет директоров или новый исполнительный директор смогут обратиться в это время к нему за консультацией.
Под руководством Хименеса Novartis зарегистрировала ряд новейших лекарственных препаратов, в том числа первую Т-клеточную терапию лейкоза на основе технологии CAR-T.
Фото: europeanceo.com
Ключевые слова: Novartis, назначение
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