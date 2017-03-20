Минздрав внес в кабмин стратегию по борьбе с антимикробной резистентностью

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Главная / Новости медицины и фармации
04.09.2017 11:43
Минздрав внес в кабмин стратегию по борьбе с антимикробной резистентностьюМинистерство здравоохранения РФ подготовило и направило на рассмотрение правительства стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года. Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости к противомикробным препаратам в Российской Федерации, сообщается на сайте Минздрава.
В рамках стратегии планируется ужесточить контроль за рецептурным отпуском антибиотиков в аптеках, оптимизировать назначения врачей, повысить осведомленность пациентов, пишет ТАСС. Одним из важных направлений в Минздраве считают снижение предельно допустимых уровней антибиотиков в продуктах. Используемые для стимуляции роста и профилактики заболеваний антибиотики в сельском хозяйстве могут инициировать перекрестную устойчивость к антибиотикам у людей. В Минсельхозе ранее сообщили, что прорабатывают различные варианты вплоть до возможного полного отказа от антибиотиков в сельском хозяйстве.
Реализация стратегии позволит увеличить выявляемость резистентных к лекарствам инфекций среди людей и животных, что даст возможность снизить смертность от устойчивых к противомикробным препаратам инфекций, в том числе от внутрибольничных инфекций.
Ключевые слова: Минздрав, Антимикробная резистентность
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