Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?





  

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

04.09.2017 11:04

ФАС приступила к перерегистрации цен на ЖНВЛП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перерегистрировала отпускные цены производителей на некоторые позиции лекарств из перечня жизненно-необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), информирует РИА Новости.

ФАС перерегистрировала цены на одну позицию лекарства кеторолак румынской компании Terapia S.A., а также на три позиции препарата кетопрофен российского производителя «Эллара». ФАС перерегистрировала эти цены после соответствующего обращения Минздрава.

В конце августа Минздрав представил проект новой методики перерегистрации всех ранее зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в период с 2010 по 2017 год. Проектом предусматривается разделение процесса перерегистрации ранее зарегистрированных предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, на два этапа.

Ключевые слова: ФАС, ЖНВЛП, перерегистрация


Последние новости

04.09.2017 11:43

Минздрав внес в кабмин стратегию по борьбе с антимикробной резистентностью

Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости к противомикробным препаратам в Российской Федерации.

04.09.2017 11:04

ФАС приступила к перерегистрации цен на ЖНВЛП

ФАС перерегистрировала цены на одну позицию лекарства кеторолак румынской компании Terapia S.A., а также на три позиции препарата кетопрофен российского производителя «Эллара».

01.09.2017 16:55

Дан старт клиническим исследованиям инновационного препарата против болезни Альцгеймера

Первому участнику клинических исследований был введен лекарственный препарат нового класса против болезни Альцгеймера – селективный агонист мускаринового рецептора М4 от британской фармкомпании Heptares Therapeutics.

01.09.2017 15:20

Компания Fujifilm представила план развития на ближайшие три года

Японская компания намерена сконцентрироваться на разработке методов лечения заболеваний, терапия которых в настоящее время ограничена, в частности противоопухолевых препаратов и средств для борьбы с болезнью Альцгеймера.

01.09.2017 13:35

Столичные власти запустили проект «Московский врач»

Теперь врачи 15 специальностей, по которым будет присваиваться этот статус, могут подать заявку и пройти бесплатное испытание для подтверждения своих профессиональных навыков.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1


Подписка

ONLINE

Реклама



Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks