ФАС приступила к перерегистрации цен на ЖНВЛП

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Главная / Новости медицины и фармации
04.09.2017 11:04
ФАС приступила к перерегистрации цен на ЖНВЛПФедеральная антимонопольная служба (ФАС) перерегистрировала отпускные цены производителей на некоторые позиции лекарств из перечня жизненно-необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), информирует РИА Новости.
ФАС перерегистрировала цены на одну позицию лекарства кеторолак румынской компании Terapia S.A., а также на три позиции препарата кетопрофен российского производителя «Эллара». ФАС перерегистрировала эти цены после соответствующего обращения Минздрава.
В конце августа Минздрав представил проект новой методики перерегистрации всех ранее зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в период с 2010 по 2017 год. Проектом предусматривается разделение процесса перерегистрации ранее зарегистрированных предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, на два этапа.
Ключевые слова: ФАС, ЖНВЛП, перерегистрация
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