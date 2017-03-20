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 Главная / Новости медицины и фармации

01.09.2017 16:55

Дан старт клиническим исследованиям инновационного препарата против болезни Альцгеймера

Первому участнику клинических исследований был введен лекарственный препарат нового класса против болезни Альцгеймера – селективный агонист мускаринового рецептора М4 от британской фармкомпании Heptares Therapeutics. Об этом сообщает PharmaTimes.

Пероральное лекарственное средство HTL0016878 разрабатывается в рамках глобальной совместной исследовательской кампании с Allergan. Данный препарат стал первым соединением компании Heptares из класса агонистов мускаринового рецептора М4, дошедшим до этапа клинических исследований. Целью КИ фазы I является оценка безопасности, переносимости и фармакокинетического профиля лекарственного средства при однократном и многократном введении. Для участия в КИ будет отобрано до 106 здоровых добровольцев. Ожидается, что предварительные результаты будут представлены в первой половине следующего года.

В апреле этого года Allergan и Heptares подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому Allergan лицензирует глобальные права на ряд селективных агонистов мускариновых рецепторов – экспериментальных препаратов, разработанных для лечения нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. В качестве первоначального платежа Heptares получила 125 млн долларов, после успешного завершения клинических исследований и выхода первых трех препаратов в продажу Allergan выплатит около 665 млн долларов. Также Heptares может рассчитывать на роялти в размере 2,5 млрд долларов.

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, клинические исследования, Allergan, Heptares


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