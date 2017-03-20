Компания Fujifilm представила план развития на ближайшие три года

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Главная / Новости медицины и фармации
01.09.2017 15:20
Компания Fujifilm представила план развития на ближайшие три годаЯпонский холдинг Fujifilm продолжит укреплять свои позиции на глобальном рынке медицинских изделий и лекарственных препаратов: руководство представило план развития до марта 2020 года, в котором описаны цели и задачи по расширению производства ЛС и медизделий. Об этом пишет The Pharma Letter.
Так, японская компания намерена сконцентрироваться на разработке методов лечения заболеваний, терапия которых в настоящее время ограничена, в частности противоопухолевых препаратов и средств для борьбы с болезнью Альцгеймера (например, экспериментального ЛС T-817MA). Помимо прочего Fujifilm будет продвигать применение новейших способов доставки действующих веществ, таких как микро иглы и липосомы.
В области регенеративной медицины планируется расширение исследований препаратов на основе индуцированных стволовых клеток и продвижение продаж аутогенного искусственно выращенного эпидермиса/хрящевой ткани. В сфере медицинских систем компания анонсировала выпуск новейших рентгеновских аппаратов, эндоскопов, УЗИ-оборудования. Чтобы обеспечить ежегодный рост продаж на 7% Fujifilm предложит специальные решения для реализации на развивающихся рынках.
Ключевые слова: Fujifilm
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