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Главная / Новости медицины и фармации
01.09.2017 13:35
Столичные власти запустили проект «Московский врач»С 1 сентября 2017 года начался практический этап реализации проекта «Московский врач», инициатором которого ранее выступил столичный Департамент здравоохранения. Теперь врачи 15 специальностей, по которым будет присваиваться этот статус, могут подать заявку и пройти бесплатное испытание для подтверждения своих профессиональных навыков.
Кандидат на присвоение статуса «Московский врач» должен соответствовать нескольким критериям. Во-первых, ему необходимо иметь действующие на момент подачи заявки сертификат либо свидетельство об аккредитации врача-специалиста. Во-вторых, он должен фактически работать в медицинской организации – вне зависимости от ее формы собственности и места расположения на территории России.
Минимальный трудовой стаж по специальности – 5 лет. Исключение сделано для врачей, работающих по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». Если они ранее работали участковыми терапевтами и прошли переподготовку по вышеназванной специальности, учитываться будет предшествующий стаж).
Статус «Московский врач» можно получить по нескольким специальностям (как основной, так и совмещаемой), если выполнены стандартные условия по наличию действующего сертификата, места работы и профессионального стажа. Дополнительные надбавки к окладу в размере 15 тысяч рублей, установленные грантом Правительства Москвы, будут выплачиваться за каждую специальность, по которой кандидат получил статус «Московский врач».
По решению столичного Департамента здравоохранения кандидатам на получение статуса «Московский врач» будет предоставлена возможность познакомиться с использованием оборудования Симуляционного центра на базе Боткинской больницы. «Демонстрация практических навыков является одним из этапов экзамена на получение этого статуса, наряду с выполнением теоретического тестового задания, подготовкой профессионального портфолио и собеседованием с экспертной комиссией», - напомнили в депздраве.
Ключевые слова: Московский врач
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