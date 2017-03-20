Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?





  

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

01.09.2017 13:35

Столичные власти запустили проект «Московский врач»

С 1 сентября 2017 года начался практический этап реализации проекта «Московский врач», инициатором которого ранее выступил столичный Департамент здравоохранения. Теперь врачи 15 специальностей, по которым будет присваиваться этот статус, могут подать заявку и пройти бесплатное испытание для подтверждения своих профессиональных навыков.

Кандидат на присвоение статуса «Московский врач» должен соответствовать нескольким критериям. Во-первых, ему необходимо иметь действующие на момент подачи заявки сертификат либо свидетельство об аккредитации врача-специалиста. Во-вторых, он должен фактически работать в медицинской организации – вне зависимости от ее формы собственности и места расположения на территории России.

Минимальный трудовой стаж по специальности – 5 лет. Исключение сделано для врачей, работающих по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». Если они ранее работали участковыми терапевтами и прошли переподготовку по вышеназванной специальности, учитываться будет предшествующий стаж).

Статус «Московский врач» можно получить по нескольким специальностям (как основной, так и совмещаемой), если выполнены стандартные условия по наличию действующего сертификата, места работы и профессионального стажа. Дополнительные надбавки к окладу в размере 15 тысяч рублей, установленные грантом Правительства Москвы, будут выплачиваться за каждую специальность, по которой кандидат получил статус «Московский врач».

По решению столичного Департамента здравоохранения кандидатам на получение статуса «Московский врач» будет предоставлена возможность познакомиться с использованием оборудования Симуляционного центра на базе Боткинской больницы. «Демонстрация практических навыков является одним из этапов экзамена на получение этого статуса, наряду с выполнением теоретического тестового задания, подготовкой профессионального портфолио и собеседованием с экспертной комиссией», - напомнили в депздраве.

Ключевые слова: Московский врач


Последние новости

01.09.2017 13:35

Столичные власти запустили проект «Московский врач»

Теперь врачи 15 специальностей, по которым будет присваиваться этот статус, могут подать заявку и пройти бесплатное испытание для подтверждения своих профессиональных навыков.

01.09.2017 12:12

Novartis объявила цену на Т-клеточную терапию лейкоза

В преддверии регистрации первой в истории Т-клеточной терапии на основе технологий CAR-T эксперты рынка пытались предсказать, какую именно стоимость объявит компания-разработчик препарата. Решение Novartis удивило многих – цена лечения оказалась ниже прогнозированной.

01.09.2017 11:10

УФАС Удмуртии выявило сговор между региональным Минздравом и двумя ГУПами

Комиссия УФАС по Удмуртии признала антимонопольным сговором схему закупок для нужд медицинских учреждений, в которых участвовали Минздрав региона, ГУП УР «Фармация», ГУП УР «Аптеки Удмуртии».

31.08.2017 17:58

Скворцова: смертность населения в РФ за 7 месяцев снизилась на 2,3%

Среди граждан трудоспособного возраста смертность упала на 8,5 %, в том числе среди мужчин на 8,6 %, женщин – на 8,3 %.

31.08.2017 17:02

Эффект противотуберкулезной вакцины БЦЖ длится почти в два раза дольше, чем считалось ранее

Исследование случай-контроль продемонстрировало, что при введении вакцины БЦЖ детям в возрасте 12-13 лет, она защищает от туберкулеза половину из иммунизированных на протяжении минимум 20 лет.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1


Подписка

ONLINE

Реклама



Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks