Novartis объявила цену на Т-клеточную терапию лейкоза

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Главная / Новости медицины и фармации
01.09.2017 12:12
Novartis объявила цену на Т-клеточную терапию лейкозаНедавно одобренная в США высокоэффективная терапия В-клеточного острого лимфобластного лейкоза будет доступна пациентам за 475 тыс. долларов, и это меньше, чем ожидали аналитики, сообщает STAT.
В преддверии регистрации первой в истории Т-клеточной терапии на основе технологий CAR-T эксперты рынка пытались предсказать, какую именно стоимость объявит компания-разработчик препарата Novartis. Так, некоторые аналитики прогнозировали, что цена лечения составит 750 тыс. долларов, а регуляторные органы Великобритании заявили, что даже при стоимости в 700 тыс. долларов применение CAR-T технологий будет оправдано с экономической точки зрения.
В Novartis рассказали, что при цене одного курса, равной 475 тыс. долларов, компания сможет возвратить свои инвестиции в разработку продукта. Фармпроизводитель также ведет переговоры с Medicare об участии в программе риск-шеринга: бюджет будет оплачивать CAR-T терапию только в случае подтверждения положительного ответа пациента на лечение в течение месяца.
Персонализированная терапия, зарегистрированная под торговым наименованием Кимриа (Kymriah), создана на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T). Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически модифицированные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки. Согласно результатам клинических исследований, у 83% пациентов с рецидивирующим и рефрактерным В-клеточным острым лимфобластным лейкозом наблюдалась полная ремиссия через три месяца после терапии.
Ключевые слова: Novartis, CAR-T
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