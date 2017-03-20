Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?





  

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

01.09.2017 11:10

УФАС Удмуртии выявило сговор между региональным Минздравом и двумя ГУПами

Комиссия УФАС по Удмуртии признала антимонопольным сговором схему закупок для нужд медицинских учреждений, в которых участвовали Минздрав региона, ГУП УР «Фармация», ГУП УР «Аптеки Удмуртии». На сайте УФАС сообщается, что заключенное соглашение привело либо могло привести к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для каких-либо участников.

Антимонопольное ведомство установило, что в мае прошлого года Минздрав УР наделил полномочиями специализированной организации по организации торгов ГУП «Фармация», заключив с предприятием государственный контракт. Минздраву УР, ГУП «Фармация» и ГУП «Аптеки Удмуртии» изначально было известно, что в торгах, проводимых ГУП «Фармация», будет принимать участие ГУП «Аптеки Удмуртии».

Выявлено, что из 1196 аукционов, проведенных ГУП «Фармация», непосредственно ГУП «Аптеки Удмуртии» приняло участие в 281, из которых победителем признано в 185 аукционах. В УФАС считают, что, так как директором ГУП «Фармация» и ГУП «Аптеки Удмуртии» является один и тот же человек, то такая схема была направлена на предоставление преимуществ ГУП «Аптеки Удмуртии», в том числе посредством возможности получения информации об условиях торгов еще до их объявления.

В ходе рассмотрения дела установлено, что ответственными за подготовку лотов на совместные аукционы по заявкам медицинских организаций и размещение на сайте, являлись, в том числе сотрудники ГУП УР «Аптеки Удмуртии». Таким образом, лоты на совместные аукционы формировались ГУП «Фармация» в интересах ГУП «Аптеки Удмуртии».

Ключевые слова: ФАС, сговор


Последние новости

01.09.2017 13:35

Столичные власти запустили проект «Московский врач»

Теперь врачи 15 специальностей, по которым будет присваиваться этот статус, могут подать заявку и пройти бесплатное испытание для подтверждения своих профессиональных навыков.

01.09.2017 12:12

Novartis объявила цену на Т-клеточную терапию лейкоза

В преддверии регистрации первой в истории Т-клеточной терапии на основе технологий CAR-T эксперты рынка пытались предсказать, какую именно стоимость объявит компания-разработчик препарата. Решение Novartis удивило многих – цена лечения оказалась ниже прогнозированной.

01.09.2017 11:10

УФАС Удмуртии выявило сговор между региональным Минздравом и двумя ГУПами

Комиссия УФАС по Удмуртии признала антимонопольным сговором схему закупок для нужд медицинских учреждений, в которых участвовали Минздрав региона, ГУП УР «Фармация», ГУП УР «Аптеки Удмуртии».

31.08.2017 17:58

Скворцова: смертность населения в РФ за 7 месяцев снизилась на 2,3%

Среди граждан трудоспособного возраста смертность упала на 8,5 %, в том числе среди мужчин на 8,6 %, женщин – на 8,3 %.

31.08.2017 17:02

Эффект противотуберкулезной вакцины БЦЖ длится почти в два раза дольше, чем считалось ранее

Исследование случай-контроль продемонстрировало, что при введении вакцины БЦЖ детям в возрасте 12-13 лет, она защищает от туберкулеза половину из иммунизированных на протяжении минимум 20 лет.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1


Подписка

ONLINE

Реклама



Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks