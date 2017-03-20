УФАС Удмуртии выявило сговор между региональным Минздравом и двумя ГУПами

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Главная / Новости медицины и фармации
01.09.2017 11:10
УФАС Удмуртии выявило сговор между региональным Минздравом и двумя ГУПамиКомиссия УФАС по Удмуртии признала антимонопольным сговором схему закупок для нужд медицинских учреждений, в которых участвовали Минздрав региона, ГУП УР «Фармация», ГУП УР «Аптеки Удмуртии». На сайте УФАС сообщается, что заключенное соглашение привело либо могло привести к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для каких-либо участников.
Антимонопольное ведомство установило, что в мае прошлого года Минздрав УР наделил полномочиями специализированной организации по организации торгов ГУП «Фармация», заключив с предприятием государственный контракт. Минздраву УР, ГУП «Фармация» и ГУП «Аптеки Удмуртии» изначально было известно, что в торгах, проводимых ГУП «Фармация», будет принимать участие ГУП «Аптеки Удмуртии».
Выявлено, что из 1196 аукционов, проведенных ГУП «Фармация», непосредственно ГУП «Аптеки Удмуртии» приняло участие в 281, из которых победителем признано в 185 аукционах. В УФАС считают, что, так как директором ГУП «Фармация» и ГУП «Аптеки Удмуртии» является один и тот же человек, то такая схема была направлена на предоставление преимуществ ГУП «Аптеки Удмуртии», в том числе посредством возможности получения информации об условиях торгов еще до их объявления.
В ходе рассмотрения дела установлено, что ответственными за подготовку лотов на совместные аукционы по заявкам медицинских организаций и размещение на сайте, являлись, в том числе сотрудники ГУП УР «Аптеки Удмуртии». Таким образом, лоты на совместные аукционы формировались ГУП «Фармация» в интересах ГУП «Аптеки Удмуртии».
Ключевые слова: ФАС, сговор
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