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Главная / Новости медицины и фармации
31.08.2017 17:58
Скворцова: смертность населения в РФ за 7 месяцев снизилась на 2,3%Согласно данным Росстата с января по июль 2017 года в России умерло на 23,7 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность населения снизилась на 2,3 % и составила 12,7 на 1000 населения (за 7 мес. 2016 года – 13,0 на 1000 населения), рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
По словам министра, достигнутые результаты обусловлены снижением смертности от всех основных причин: от болезней системы кровообращения - на 3,3 %, новообразований - на 2,8 %, туберкулеза - на 15,2 %, болезней органов дыхания - на 9,0 %, в том числе от пневмоний - на 21,0 %, болезней органов пищеварения - на 4,2 %, внешних причин смерти - на 10,7 %, в том числе от дорожно-транспортных происшествий - на 8,5 %.
«На протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 7 месяцев снизилась на 11,7% и составляет 5,3 на 1 000 родившихся живыми. При этом более чем в половине регионов (в 43 из 85 субъектов Российской Федерации) этот показатель уже ниже 5,0, что соответствует лучшим мировым результатам», - добавила Вероника Скворцова, отметив, что в Липецкой области ¬младенческая смертность составляет 2,3 на 1000 родившихся живыми, в Ивановской области ¬– 2,9, Московской и Воронежской областях – 3,6, в Республике Чувашия – 3,7.
Среди граждан трудоспособного возраста за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года смертность снизилась на 8,5 %, в том числе среди мужчин на 8,6 %, женщин – на 8,3 %.
Снижение смертности произошло за счет снижения смертности от новообразований - на 5,5%, болезней кровообращения - на 7,2 %, туберкулеза - на 17,6 %, болезней органов дыхания - на 23,3 %, болезней органов пищеварения - на 10,2 %, внешних причин смерти - на 11,0 %, в том числе от дорожно-транспортных происшествий – на 10,3 %, от случайных отравлений алкоголем – на 21 %».
Ключевые слова: Вероника Скворцова, Росстат, смертность
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