Эффект противотуберкулезной вакцины БЦЖ длится почти в два раза дольше, чем считалось ранее

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Главная / Новости медицины и фармации
31.08.2017 17:02
Эффект противотуберкулезной вакцины БЦЖ длится почти в два раза дольше, чем считалось ранееЕдинственная в мире вакцина для профилактики туберкулеза БЦЖ способна обеспечить защиту ребенка в течение минимум 20 лет, а не 10-15, как ученые думали раньше. Результаты исследования специалистов из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) опубликованы в International Journal of Epidemiology.
Исследование случай-контроль продемонстрировало, что при введении вакцины БЦЖ детям в возрасте 12-13 лет, она защищает от туберкулеза половину из иммунизированных на протяжении минимум 20 лет, после чего эффективность иммунопрепарата снижается.
Исследование проводилось среди взрослых жителей Англии, прошедших вакцинацию БЦЖ в школе за 10-30 лет до этого. Данные сравнивались между 677 пациентами с туберкулезом и 1170 здоровыми участниками. Оказалось, что только 75% из заболевших были привиты, в группе контроля этот показатель составил 86%.
Авторы работы отмечают, что пока не предвидится появление на рынке новых иммунопрофилактических средств против туберкулеза, вакцина БЦЖ играет важную роль в снижении распространения инфекционного заболевания, особенно учитывает ее экономическую эффективность. В настоящее время БЦЖ вводится новорожденным детям в 158 странах (охват вакцинацией 88%).
Ключевые слова: БЦЖ, туберкулез, вакцина
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