К 2024 году объем глобального рынка биоаналогов достигнет 13,1 млрд долларов

31.08.2017 15:15
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
31.08.2017 15:15
К 2024 году объем глобального рынка биоаналогов достигнет 13,1 млрд долларовВ ближайшие годы распространение хронических заболеваний, требующих лечения биологическими лекарственными препаратами, а также окончание действия патентной защиты на ряд дорогостоящих ЛС будут способствовать развитию глобального рынка биоаналогов. По прогнозу компании Hexa Research, к 2024 году объем общемирового рынка аналогов биологических препаратов составит 13,1 млрд долларов, пишет The Pharma Letter.
Биоаналоги в среднем на 30% дешевле оригинальных биопрепаратов, что способствует росту спроса на них среди пациентов и систем здравоохранения. Еще одним фактором быстрого развития рынка биоаналогов станет утрата патентной защиты оригинальными ЛС. Так, в 2019 году для копирования станет доступен бевацизумаб (Авастин), права на который принадлежат компании Roche.
Политические инициативы, а также продвижение использования биоаналогов международными организациями, также окажет благоприятный эффект на рынок данных лекарственных препаратов. Например, ВОЗ объявила о проведении пилотного проекта по преквалификации противоопухолевого биоаналога. Предложенная мера позволит увеличить присутствие биоаналогов на рынке развивающихся стран, правительства развивающихся стран смогут использовать программу при планировании закупок медикаментов.
Ключевые слова: биоаналоги, рынок
Последние новости