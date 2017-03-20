Медицинский маркетинг на основе данных

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Главная / Новости медицины и фармации
31.08.2017 14:45
Медицинский маркетинг на основе данныхВ последние годы четко отслеживается тенденция к росту числа клиник, предоставляющих медицинские услуги весьма обширного и многообразного спектра. Успешные клиники все больше внимания уделяют качеству своих маркетинговых стратегий, пытаясь определить наиболее и наименее эффективные методы продвижения, с учетом особенностей данного вида услуг.
К сожалению, медицинский маркетинг переживает не самые лучшие времена. В то время как другие индустрии уже успешно внедрили современные маркетинговые технологии, такие как big data и автоматизацию, большинство медицинских организаций не используют всю мощь цифровых каналов, тратят деньги неэффективно и недополучают прибыльных и лояльных пациентов в свою клинику.
Приглашаем вас на первый специальный курс по цифровому маркетингу для медицинских учреждений. Мы собрали лучших экспертов, знакомых с медицинской спецификой, экспертов по маркетингу из таких компаний как Яндекс, IT-Agency, Zabota 2.0, «Открытая клиника» и другие.
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