Primer Capital инвестирует в российский препарат для лечения множественной миеломы

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Главная / Новости медицины и фармации
31.08.2017 14:05
Primer Capital инвестирует в российский препарат для лечения множественной миеломыВенчурный биотех-фонд Primer Capital инвестировал в разработку препарата для пациентов с множественной миеломой компании «Гемофарм». Инвестиции будут направлены на реализацию доклинических исследований, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.
Компания «Гемофарм» работает над препаратом на основе гуманизированного антитела с высокой противоопухолевой активностью и низкой токсичностью. Он уже показал высокую эффективность in vivo.
«Мы рассчитываем, что доклинические исследования подтвердят высокую эффективность препарата, в таком случае наш фонд будет готов рассматривать участие в следующем раунде проекта для реализации клинической стадии. Потенциально эта разработка может заинтересовать многие фармацевтические компании не только в России», – отметил исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская.
Primer Capital – венчурный фонд, инвестирующий в проекты фармацевтической и биотехнологической отраслей. Среди текущих партнеров фонда: Сколково, Северо-Западный центр трансфера технологий, РВК, ФРИИ.
Ключевые слова: Primer Capital, Гемофарм
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