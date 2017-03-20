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Главная / Новости медицины и фармации
31.08.2017 12:43
Длительный прием тикагрелора после инфаркта снижает риск смерти от осложнений ССЗ на 29%Компания AstraZeneca представила на конгрессе Европейского общества кардиологов новые результаты подгруппового анализа, демонстрирующие дополнительные сердечно-сосудистые преимущества длительного применения препарата тикагрелора.
Согласно данным клинического исследования III фазы, при терапии тикагрелором (60 мг два раза в сутки) и ацетилсалициловой кислотой (АСК) в низкой дозе риск повторных атеротромботических событий и, следовательно, острого коронарного синдрома и сердечно-сосудистой смертности снижается на 29%.
Полученные результаты относятся к пациентам, которые начали получать терапию тикагрелором не позднее двух лет с момента перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) или не позднее года с момента прекращения приема антиагрегантной терапии ингибитором рецептора аденозиндифосфата (АДФ).
Субанализ данных исследования PEGASUS-TIMI 54 также показал снижение на 20% риска смерти от любой причины и снижение на 20% риска развития событий комбинированной конечной точки, включающей сердечно-сосудистую смерть, ИМ и инсульт. Как и ожидалось, частота развития больших кровотечений соответствовала известному профилю безопасности препарата тикагрелора.
Ключевые слова: AstraZeneca
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