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 Главная / Новости медицины и фармации

31.08.2017 11:47

Стратегическим партнером Первого национального форума «Импортозамещение-2017» выступит группа компаний «Фармасинтез»

В настоящее время группа компаний «Фармасинтез» входит в ТОП-3 самых быстроразвивающихся российских фармацевтических компаний. Производит свыше 50% всех противотуберкулезных препаратов и 45% антиретровирусных препаратов на российском рынке. По итогам первого полугодия 2016 года «Фармасинтез» стала единственной российской компанией, которая вошла в топ-10 поставщиков препаратов на госпитальный рынок.

Фармасинтез ведет масштабную работу по реализации политики импортозамещения. Так в импортозамещение гормональных препаратов компания «Фармасинтез» инвестирует 3,2 млрд рублей для создание в Тюмени специализированного производства, которое начнет выпуск уже в 2020 году.
Одним из ключевых моментов, отличающих «Фармасинтез» от остальных участников рынка, является то, что все субстанции для производства препаратов изготовлены на российских заводах, благодаря чему мы можно говорить о полной локализации производства в России по полному циклу.

Напомним, что форум и выставка «Импортозамещение» пройдут 12-14 сентября 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо». На площадке мероприятия также пройдет заседание Правительственной комиссии по импортозамещению.

Рожкова Елена
+7 (968) 010-67-20
press@imzam-forum.ru
www.imzam-forum.ru

Ключевые слова: анонс


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