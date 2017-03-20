BIOCAD построит новый фармзавод в Санкт-Петербурге

31.08.2017 10:57
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
31.08.2017 10:57
BIOCAD построит новый фармзавод в Санкт-ПетербургеФармацевтическая компания BIOCAD получит три земельных участка в фармкластере Пушкинского района для реализации стратегического инвестпроекта – строительства единого производственного комплекса. Об этом рассказал РБК зампред комитета по инвестициям Дмитрий Синкин.
На каких условиях город передаст инвестору земельные участки (общей площадью 9,5 га), в комитете по инвестициям не раскрывают. BIOCAD признан стратегическим инвестором, что позволяет ему получить земельные участки в аренду без проведения торгов и затем выкупить их по сниженной цене.
На выделенных участках BIOCAD намерен построить центр доклинических исследований, включающий экспериментально-биологическую клинику и производство химических субстанций и готовых лекарственных форм общей стоимостью 3 млрд рублей, сообщили РБК в комитете по инвестициям Смольного. Компания подписала соответствующее соглашение с правительством Петербурга в рамках ПМЭФ-2017.
Завод будет производить 18 лекарственных препаратов. Завершить строительство планируется в 2021 году. Плановый срок окупаемости составит более пяти лет, ранее сообщали в компании.
Ключевые слова: BIOCAD
Последние новости