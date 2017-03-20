В США зарегистрирована первая в мире Т-клеточная CAR-терапия

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Главная / Новости медицины и фармации
30.08.2017 19:15
В США зарегистрирована первая в мире Т-клеточная CAR-терапияАдминистрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) приняла историческое решение о регистрации первой в мире иммуноонкологической терапии на основе технологии CAR-T. Решением FDA терапия тисагенлеклейсел-T (tisagenlecleucel-T) может применяться для лечения детей и взрослых пациентов молодого возраста (3-25 лет), страдающих рецидивирующим и рефрактерным В-клеточным острым лимфобластным лейкозом.
Персонализированная терапия, зарегистрированная под торговым наименованием Кимриа (Kymriah), создана на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T) при сотрудничестве с исследователями из Пенсильванского университета. Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически модифицированные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.
Убедительные результаты использования инновационной терапии были получены в рамках одного клинического исследования (63 участника). Ремиссия у пациентов с рецидивирующим и рефрактерным В-клеточным острым лимфобластным лейкозом через три месяца после однократного введения модифицированных иммунных клеток составила 83%.
По оценкам экспертов, тисагенлеклейсел-T может стать может стать самой дорогой противоопухолевой терапией. Пока Novartis не назвал стоимость тисагенлеклейсел-T, однако британские органы здравоохранения уже подсчитали, что терапия будет экономически оправдана даже при стоимости в 649 тыс. долларов. В компании пока говорят, что при расчете цены будут учитывать ценность лечения для пациентов, общества и систем здравоохранения, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: FDA, онкология, CAR-T
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