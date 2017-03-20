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 Главная / Новости медицины и фармации

30.08.2017 16:56

В начале 2017 года в России выросло производство ряда лекарств

Росстат отметил рост объемов производства некоторых видов лекарственных препаратов. Среди них средства для лечения заболеваний органов чувств, противомикробные препараты, противоопухолевые средства, иммуномодуляторы, пишут «Известия».

По данным Росстата, в первой половине 2017 года увеличилось производство медикаментов для лечения заболеваний органов чувств выпущено на 56,5% больше, чем в первые шесть месяцев прошлого года. Производство противомикробных медикаментов увеличилось на 45,7%, противоопухолевых и иммуномодуляторов — на 23,3%, препаратов для лечения заболеваний крови — на 20,1%.

Из всех форм выпуска медикаментов больше всего увеличилось производство ампул. Например, в категории средств для лечения болезней крови здесь отмечен рост в 1,5 раза. А ампул противомикробного действия выпущено в два раза больше. По словам экспертов, больше всего выросло производство тех категорий лекарств, которые наиболее востребованы при госзакупках.

В Минпромторге уверены, что рост производства в отдельных сегментах может быть вызван рядом причин: сезонностью, сроком годности препарата и загрузкой мощностей, выводом на рынки новых лекарственных препаратов российскими компаниями, наличием поддержки в виде преференций при государственных закупках. Иногда высокая динамика роста в целом связана с низкими стартовыми показателями в предыдущем году.  В данном случае, динамика роста - следствие совокупности факторов, считают в министерстве.

Ключевые слова: Росстат, рост производства


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