Jazz Pharmaceuticals и ImmunoGen объединились для работы над инновационными противоопухолевыми средствами

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Главная / Новости медицины и фармации
30.08.2017 14:55
Jazz Pharmaceuticals и ImmunoGen объединились для работы над инновационными противоопухолевыми средствамиАмериканские фармацевтические компании Jazz Pharmaceuticals и ImmunoGen заключили глобальное соглашение по разработке и коммерциализации двух экспериментальных лекарственных препаратов на основе конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC). Об этом сообщает The Pharma Letter.
Соглашение распространяется на препарат IMGN779 (специфичен к рецептору CD33, расположенному на поверхности миелоидных клеток), предназначенный для лечения острой миелоидной лейкемии, и на IMGN632 (специфичен к CD123), разработанный для терапии гематологических злокачественных заболеваний. Первый препарат сейчас находится на этапе клинических исследований I фазы, а второй только готовится к программе КИ.
Конъюгаты антитело-лекарственное средство предназначены для локальной доставки цитотоксических или цитостатических средств, то есть лекарственных средств для уничтожения или ингибирования опухолевых клеток. Конъюгаты связываются с опухолевыми клетками и обеспечивают доставку химиопрепарата непосредственно внутрь клетки. Использование таких систем оправдано в случаях, если введение этих химиопрепаратов может привести к повреждение не только опухолевых, но и здоровых клеток.
Ключевые слова: Jazz, ImmunoGen
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