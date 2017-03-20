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 Главная / Новости медицины и фармации

30.08.2017 13:43

Правительство утвердило правила аккредитации медучреждений для исследований клеточных продуктов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов. Документ размещен на сайте кабинета министров.

Проект постановления был подготовлен Минздравом в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года №180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». Федеральным законом предусмотрено, что клиническое исследование биомедицинского клеточного продукта проводится в одной или нескольких медицинских организациях, аккредитованных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном правительством.

«Правилами определены цели аккредитации, уполномоченный орган по ее проведению, требования к медицинской организации для получения аккредитации, перечень документов, представляемых медицинской организацией в орган по аккредитации, порядок принятия решения о выдаче (отказе в выдаче), переоформлении и продлении (приостановлении) срока действия свидетельства об аккредитации и форма такого свидетельства», - отмечают в правительстве.

Ключевые слова: Правительство РФ, клеточные продукты


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