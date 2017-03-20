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 Главная / Новости медицины и фармации

30.08.2017 12:15

Появился новый антибиотик для лечения инфекций мочевыводящих путей

Новый комбинированный антибактериальный препарат для лечения осложненных инфекций мочевыводящих путей получил маркетинговое разрешение от Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США. Комбинация меропенема и ваборбактама (vaborbactam- ингибитор бета-лактамаз) разработки компании Rempex Pharmaceuticals появится на рынке под торговым наименованием Вабомере (Vabomere), сообщается на сайте американского регулятора.

Безопасность и эффективность лекарственного средства оценивалась в клинических исследованиях при участии 545 взрослых пациентов с осложненными инфекциями мочевыводящих путей, включая пиелонефрит. После завершения курса терапии меропенемом+ваборбактамом выздоровление (или снижение выраженности симптоматики) было зафиксировано у 98% пациентов, тогда как в контрольной группе терапии пиперациллином+тазобактамом данный показатель составил 94%.

Через семь дней после окончания лечения полное выздоровление произошло у 77% пациента из группы нового лечения, разрешение симптомов в контрольной группе произошло у 73% участников. Наиболее распространенными побочными явлениями комбинации меропенем+ваборбактам были головные боли, реакции в месте введения и диарея.

Ключевые слова: FDA, антибиотики


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Появился новый антибиотик для лечения инфекций мочевыводящих путей

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