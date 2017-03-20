Главная / Новости медицины и фармации На повестке БИОТЕХМЕД-2017— создание таргетных лекарств, телемедицина и биотехнологии в агросекторе 29 августа 2017 года в Москве на площадке МИА “Россия Сегодня” прошла пресс-конференция, приуроченная ко второй ежегодной конференции по биомедицинским технологиям БИОТЕХМЕД. В мероприятии приняли участие представители ключевых Министерств, Госкорпорации Ростех и организаторы конференции. БИОТЕХМЕД пройдет 14-15 сентября 2017 года в Геленджике.



На пресс-конференции присутствовали заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевой, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации С.А. Цыб, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Е.Ю. Астраханцева, исполнительный директор Госкорпорации Ростех О.Н. Евтушенко, а также руководитель направления БИОТЕХМЕД от Госкорпорации Ростех О.И. Пивень. Модератором выступил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех В.Ю. Бровко.



Открыл мероприятие заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Александрович Краевой: “Мы очень ждем старта конференции, ведь биотехнологии в медицине — это то прорывное направление, которое определяет уровень здравоохранения в стране. В рамках данной площадки эксперты обсудят создание новых биотехнологических продуктов, лекарств нового поколения с таргетным механизмом действия, вопросы регулирования выпуска новых лекарств, а также увеличение охвата вакцинации”.



“Одним из приоритетных направлений развития здравоохранения является также экспорт медицинских услуг (въездной медицинский туризм). Сессия, посвященная данной теме, также пройдет “на полях” конференции. Благодаря высокотехнологичному развитию российской медицины и низкой стоимости лечения мы можем стать наиболее конкурентоспособной страной”, — добавил Сергей Александрович Краевой.



“Развитие биотехнологий – это комплексная задача. Это не только разработка биотехнологических лекарственных препаратов, которых в последнее время стало появляться все больше. В этом году в рамках конференции планируется большой блок, связанный с биотехнологиями в сельском хозяйстве. Тренды развития в сельском хозяйстве коррелируют с трендами развития фармацевтической промышленности и в целом с развитием системы здравоохранения. Одно из пленарных заседаний будет посвящено нашей совместной работе и обсуждению мер поддержки. Есть что обсудить и чем поделиться”, — заявил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Анатольевич Цыб.



"Наша задача — вырастить активное здоровое население. Мы — то, что мы едим. А едим мы то, что производим и выращиваем. Повестка данного мероприятия содержит важные на сегодняшний день вопросы развития и внедрения современных биотехнологий при производстве продуктов питания, вакцин, ветеринарных препаратов и многого другого", — добавила заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Астраханцева.



Стратегическим партнером конференции второй год выступает Госкорпорация Ростех. По словам Олега Николаевича Евтушенко, Госкорпорация принимает активное участие в реализации государственной программы по развитию отечественного здравоохранения. Работа Ростеха направлена на обеспечение национального суверенитета в области производства, разработки и введения в оборот лекарственных препаратов, развитие программы импортозамещения медоборудования, а также ─ внедрение электронного здравоохранения, для которого Ростех создал систему мониторинга закупок лекарственных средств.



“Хотелось бы отметить, что программа Конференции затрагивает наиболее актуальные вопросы в области здравоохранения, биомедицинских технологий и инноваций. На ней будут представлены конкурентоспособные продукты и решения, в том числе и холдинговых компаний Ростеха: новые проекты Нацимбио, НЦИ, медоборудование Швабе и Pozis, — сказал Олег Николаевич Евтушенко. В целом, общее количество участников БИОТЕХМЕД в этом году выросло минимум на пятьдесят процентов по сравнению с предыдущим годом и составит более 1500 человек. Это свидетельствует о том, что площадка форума интересна игрокам отрасли и имеет серьезный потенциал для развития”.



Как отметила руководитель направления БИОТЕХМЕД от Госкорпорации Ростех Ольга Пивень, Конференция продолжит свое развитие и в 2019 году. «Наша задача — развивать и поддерживать площадку конференции для эффективного диалога между государством, промышленностью и частными компаниями, осуществляющими свою деятельность в столь чувствительной отрасли, как здравоохранение и биотехнологии. В этом году к нам присоединилось Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, со следующего года мы пригласили к участию Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации. Планируем также активно вовлекать в наш проект Министерство образования и науки Российской Федерации, чтобы создать полноценный диалог всех заинтересованных сторон, следует обсуждать ключевые вопросы с разных углов зрения, поэтому для нас крайне важно получать обратную связь от отрасли и лидеров рынка. По итогам конференции мы проведем опрос участников и результаты предоставим в ведомства для дальнейшего анализа и работы», — отметила Ольга Пивень.



Партнерами Конференции БИОТЕХМЕД, которая пройдет уже через две недели в г. Геленджик, являются АО «Национальная иммунобиологическая компания», АО «Швабе», ООО «НЦИ», АО «ПОЗиС», АО «Фармасинтез», Фонд «Сколково», ООО «МЕРК», ЗАО «БИОКАД», НП «Биотехнологии будущего», Электрон, Onetrack, АПМИ ОПК и НПО Конверсия. Участниками мероприятия станут более 1500 человек из всех ключевых отраслей данного сектора экономики, в частности врачи, эксперты, представители крупнейших, в том числе иностранных компаний.







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