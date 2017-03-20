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 Главная / Новости медицины и фармации

30.08.2017 10:37

Московский фармацевтический колледж «Новые знания» подвел итоги приемной кампании-2017

Московский фармацевтический колледж «Новые знания» подвел итоги приемной кампании-2017. В этом году получить престижную и уважаемую профессию изъявили желание 405 человек, что на 42% больше, чем в прошлом году (235 человек по итогам приема-2016).

90 абитуриентов (22%) подали документы в колледж сразу после окончания средней общеобразовательной школы. 146 человек (36%) представляют возрастную категорию 20-30 лет, 108 человек (27%) – 31-40 лет. 61 абитуриент (15%) этого года поступления – старше 40 лет. 

52% поступивших уже имеют среднее общее образование. С дипломом о среднем специальном образовании поступали 19% абитуриентов. Документ о наличии высшего образования предоставили 29% от общего числа желающих получить профессию фармацевта.

25 абитуриентов получили возможность учиться в «Новых знаниях» бесплатно, за счет образовательного проекта «Новые кадры. Фармация». Целью проекта является поддержка талантливых и мотивированных студентов, желающих стать частью фармацевтического сообщества страны.  

Для того чтобы студенты могли успешно совмещать учебу и полноценную работу, в колледже «Новые знания» предусмотрено 4 варианта графика обучения. В этом году дневной график обучения выбрали 45% абитуриентов, 6% приняли решение учиться по вечерам, 10% предпочли смешанный график, а посещать лекции и семинары по выходным дням захотели 28% первокурсников.

Прием документов в фармацевтическом колледже проходил с 1 июня по 15 августа. В последние дни работы приемной комиссии руководством  «Новых знаний»  было принято решение открыть дополнительный набор, который предусматривал еще 3 дня приема документов на поступление и еще 50 мест, предназначенных для желающих получить престижную специальность.

- Мы с радостью отмечаем повышенный интерес к специальности «Фармация», а также все возрастающее стремление нового поколения будущих фармацевтов к получению качественного, полноценного профессионального образования, - прокомментировал итоги приемной кампании-2017 заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа «Новые знания» Андрей Киричук. – Статистика набора этого года лишь подтверждает позитивные тенденции в нашей отрасли: подготовка квалифицированных сотрудников и утоление кадрового голода в российских аптеках неизбежно повлекут за собой повышение качества обслуживания пациентов.

В рамках общероссийского курса, направленного на поддержку фармацевтической отрасли, колледж «Новые знания» разработал и внедрил особую бонусную систему для абитуриентов 2017/2018 года. Так, на скидки на оплату первого семестра обучения могли претендовать работники фармацевтической отрасли и сферы здравоохранения, представители династий медиков и фармацевтов, сотрудники фармпредприятий, о предоставлении скидки которым ходатайствовал работодатель, а также студенты других учебных заведений, желающие перевестись в «Новые знания». В рамках приемной кампании этого года скидки на обучение получили 28 человек, подали заявление на перевод в колледж – 11 человек.
 
О колледже:
Частное учреждение профессиональная образовательная организация Фармацевтический колледж «Новые знания» основан в 2012 году для осуществления образовательных, научных, управленческих, культурных и иных социально-значимых функций. Собственником колледжа является Общество с ограниченной ответственностью "Онторис".  Цель работы ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» - подготовка квалифицированных специалистов для работы в аптечных учреждениях.

В настоящее время в колледже осуществляется подготовка специалистов среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация по программе базовой подготовки по очно-заочной (вечерней) форме обучения. Срок обучения данной специальности на базе среднего (полного) общего образования составляет 3 года 10 месяцев.




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