Минпромторг объединит производителей наркотических обезболивающих Министерство промышленности и торговли намерено объединить компании, занимающиеся выпуском наркотических лекарств: МЭЗ, Госзавод медицинских препаратов и Государственный химико-фармацевтический завод. По мнению чиновников, производством опиоидных ЛС должна заниматься единая структура, пишет



Консолидация активов необходима для создания единой производственной структуры, выпускающей наркотические и психотропные вещества. В ведомстве считают, что объединение позволит увеличить объем социально значимой фармацевтической продукции на рынке. Кроме того, реорганизация позволит эффективно распорядиться государственным имуществом, резюмировали в министерстве.



Московский эндокринный завод, по данным аналитического агентства RNC Pharma, выпускает около 40 наименований различных препаратов. Среди них наркотические и психотропные медикаменты. Государственный завод медицинских препаратов — четыре наименования. Государственный химико-фармацевтический завод, согласно реестру лекарственных средств, не производит готовых препаратов. МЭЗ выпускает опиоидные анальгетики, в частности морфин, фентанил и тримеперидин, которые применяются как сильнодействующие обезболивающие. Последние два препарата выпускает и ГосЗМП.



Ключевые слова: Министерство промышленности и торговли намерено объединить компании, занимающиеся выпуском наркотических лекарств: МЭЗ, Госзавод медицинских препаратов и Государственный химико-фармацевтический завод. По мнению чиновников, производством опиоидных ЛС должна заниматься единая структура, пишет РБК Консолидация активов необходима для создания единой производственной структуры, выпускающей наркотические и психотропные вещества. В ведомстве считают, что объединение позволит увеличить объем социально значимой фармацевтической продукции на рынке. Кроме того, реорганизация позволит эффективно распорядиться государственным имуществом, резюмировали в министерстве.Московский эндокринный завод, по данным аналитического агентства RNC Pharma, выпускает около 40 наименований различных препаратов. Среди них наркотические и психотропные медикаменты. Государственный завод медицинских препаратов — четыре наименования. Государственный химико-фармацевтический завод, согласно реестру лекарственных средств, не производит готовых препаратов. МЭЗ выпускает опиоидные анальгетики, в частности морфин, фентанил и тримеперидин, которые применяются как сильнодействующие обезболивающие. Последние два препарата выпускает и ГосЗМП.Ключевые слова: Минпромторг









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Минпромторг объединит производителей наркотических обезболивающих В единую структуру по планам Минпромторга войдут МЭЗ, Госзавод медицинских препаратов и Государственный химико-фармацевтический завод. Консолидация активов необходима для создания единой производственной структуры, выпускающей наркотические и психотропные вещества.

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