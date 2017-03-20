Минпромторг объединит производителей наркотических обезболивающих

30.08.2017 10:25
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
30.08.2017 10:25
Минпромторг объединит производителей наркотических обезболивающихМинистерство промышленности и торговли намерено объединить компании, занимающиеся выпуском наркотических лекарств: МЭЗ, Госзавод медицинских препаратов и Государственный химико-фармацевтический завод. По мнению чиновников, производством опиоидных ЛС должна заниматься единая структура, пишет РБК.
Консолидация активов необходима для создания единой производственной структуры, выпускающей наркотические и психотропные вещества. В ведомстве считают, что объединение позволит увеличить объем социально значимой фармацевтической продукции на рынке. Кроме того, реорганизация позволит эффективно распорядиться государственным имуществом, резюмировали в министерстве.
Московский эндокринный завод, по данным аналитического агентства RNC Pharma, выпускает около 40 наименований различных препаратов. Среди них наркотические и психотропные медикаменты. Государственный завод медицинских препаратов — четыре наименования. Государственный химико-фармацевтический завод, согласно реестру лекарственных средств, не производит готовых препаратов. МЭЗ выпускает опиоидные анальгетики, в частности морфин, фентанил и тримеперидин, которые применяются как сильнодействующие обезболивающие. Последние два препарата выпускает и ГосЗМП.
Ключевые слова: Минпромторг
Последние новости