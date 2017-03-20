MSD первой удалось продемонстрировать гиполипидемический эффект CETP-ингибиторов Первое лекарственное средство из класса CETP-ингибиторов в рамках клинических исследований продемонстрировало свою эффективность в снижении риска тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с атеросклерозом. Результаты испытаний препарата анацетрапиба (anacetrapib) компании MSD опубликованы в New England Journal of Medicine, пишет



Об успехе клинических исследований, прошедших при участии более 30 тыс. пациентов компания-разработчик сообщила еще в июне, однако детали испытания стали известны только сейчас. Согласно опубликованным данным, в течение 4,1 года наблюдения, тяжелые осложнения сердечно-сосудистых заболеваний были отмечены у 10,8% участников из группы анацетрапиба и у 11,8% из группы плацебо: снижение риска осложнение составило 9% на фоне экспериментальной терапии.



На сегодняшний день все попытки компаний Pfizer, Eli Lilly и Roche вывести на рынок CETP-ингибитор провалились из-за невозможности доказать эффективность терапии. В 2015 году Eli Lilly объявила о прекращении клинических исследований эвацетрапиб (evacetrapib) из-за недостаточной эффективности ЛС. Также разработку CETP-ингибиторов прекратили Pfizer и Roche, хотя ранние исследования демонстрировали, что CETP-ингибиторы способны повышать уровень липопротеинов высокой плотности, при этом понижая содержание в крови липопротеинов низкой плотности.



Стоит отметить, что, несмотря на положительные результаты исследования MSD, многие эксперты сомневаются в том, что новый препарат будет играть значимую роль в клинической практике. Даже в самой компании заявили, что не уверены в достаточности полученных данных для получения маркетингового разрешения на анацетрапиб. MSD намерена привлечь независимых экспертов для оценки собранных данных и перспектив регистрации лекарственного средства.



Ключевые слова: Первое лекарственное средство из класса CETP-ингибиторов в рамках клинических исследований продемонстрировало свою эффективность в снижении риска тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с атеросклерозом. Результаты испытаний препарата анацетрапиба (anacetrapib) компании MSD опубликованы в New England Journal of Medicine, пишет MedPageToday Об успехе клинических исследований, прошедших при участии более 30 тыс. пациентов компания-разработчик сообщила еще в июне, однако детали испытания стали известны только сейчас. Согласно опубликованным данным, в течение 4,1 года наблюдения, тяжелые осложнения сердечно-сосудистых заболеваний были отмечены у 10,8% участников из группы анацетрапиба и у 11,8% из группы плацебо: снижение риска осложнение составило 9% на фоне экспериментальной терапии.На сегодняшний день все попытки компаний Pfizer, Eli Lilly и Roche вывести на рынок CETP-ингибитор провалились из-за невозможности доказать эффективность терапии. В 2015 году Eli Lilly объявила о прекращении клинических исследований эвацетрапиб (evacetrapib) из-за недостаточной эффективности ЛС. Также разработку CETP-ингибиторов прекратили Pfizer и Roche, хотя ранние исследования демонстрировали, что CETP-ингибиторы способны повышать уровень липопротеинов высокой плотности, при этом понижая содержание в крови липопротеинов низкой плотности.Стоит отметить, что, несмотря на положительные результаты исследования MSD, многие эксперты сомневаются в том, что новый препарат будет играть значимую роль в клинической практике. Даже в самой компании заявили, что не уверены в достаточности полученных данных для получения маркетингового разрешения на анацетрапиб. MSD намерена привлечь независимых экспертов для оценки собранных данных и перспектив регистрации лекарственного средства.Ключевые слова: MSD









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MSD первой удалось продемонстрировать гиполипидемический эффект CETP-ингибиторов Опубликованы позитивные данные клинических исследований анацетрапиба. На сегодняшний день все попытки компаний Pfizer, Eli Lilly и Roche вывести на рынок CETP-ингибитор провалились из-за невозможности доказать эффективность терапии.

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