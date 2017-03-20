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 Главная / Новости медицины и фармации

29.08.2017 18:04

XII Ежегодный Конгресс специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество»

24 – 25 сентября 2017 года в Москве пройдет XII Ежегодный Конгресс специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество»

Ведущие российские специалисты и их зарубежные коллеги обсудят актуальные научно-практические вопросы современной перинатологии, инновационные методы профилактики, диагностики, лечения заболеваний, перспективы развития области и совершенствования технологий.

Непосредственное участие в Конгрессе примут около 1500 акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров, детских нейрохирургов, кардиохирургов, специалистов ультразвуковой диагностики, генетиков, эндокринологов и многие другие.

Состав Президиума:

Николай Володин - Президент Российской Ассоциации специалистов перинатальной медицины, д.м.н., профессор, академик РАН.

Лейла Намазова-Баранова - Президент Европейской педиатрической ассоциации, председатель исполкома Союза педиатров России, заместитель директора по научной работе ФГАУ "ННПЦЗД" Минздрава России - директор НИИ педиатрии ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, д.м.н., профессор, академик РАН.

Елена Байбарина - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ, д.м.н., профессор

Ирина Солдатова - Заместитель министра здравоохранения – начальник Управления организации медицинской помощи матерям и детям МЗ МО, д.м.н., профессор.

В рамках Конгресса будут обсуждаться следующие вопросы:

- Инфекции в неонатологии, как значимая причина заболеваемости и смертности новорожденных детей. Сложности диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний в неонатальном периоде.

- Тактика ведения беременности у пациенток после применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)? Какие проблемы, связанные с состоянием здоровья детей, рожденных после применения ВРТ, до сих пор остаются нерешенными? Необходимо ли особое наблюдение специалистами «детей-ЭКО»? Взгляд педиатра.

- Неонатальная онкология: уникальные методы лечения новорожденных детей, результаты работы специалистов и перспективы развития направления.

- Грудное молоко в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). Каковы объективные сложности в организации грудного вскармливания в условиях ОРИТН и нужно ли с ними бороться? Насколько важен фактор непрерывности в процессе грудного вскармливания новорожденного?

- «Привить нельзя откладывать»: вакцинация беременных и новорожденных. Ложные представления врачей о прививках и истинные противопоказания к иммунопрофилактике заболеваний. Каковы особенности вакцинации детей, рожденных раньше срока?

- Этические и правовые аспекты применения оff-label препаратов в неонатальном периоде: опыт специалистов.

- Болезненные манипуляции в ОРИТН. Повлияет ли перенесенная новорожденным боль в ОРИТН на его здоровье в перспективе? Каковы новые подходы мониторинга боли и современные способы обезболивания новорожденных?

- Фармакоэкономические аспекты организации медицинской помощи в перинатологии. Как внедрение новых технологий помогает сокращать расходы лечебных учреждений на выхаживание недоношенных новорожденных за пределами ОРИТН?

- Мировой опыт пренатальной диагностики врожденных заболеваний костной ткани.

- Орфанные заболевания: алгоритмы диагностики в неонатальном периоде, персонифицированный подход к терапии.

- Насколько эффективно в профильных учреждениях используются возможности дорогостоящего оборудования для внутриутробной диагностики врожденных пороков сердца (ВПС)? Что делать при выявлении ВПС у плода?

В рамках Конгресса состоится торжественная церемония награждения лауреатов IV Всероссийской Премии «Первые лица» за достижения в сфере перинатальной медицины в России.

Организатором XII Ежегодного Конгресса специалистов перинатальной медицины выступает Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ). Технический организатор - НП «Общество по развитию медицины и здравоохранения» (ОРМиЗ).

Место проведения:
г. Москва, Ленинградский проспект, 31А, стр.1,
Отель Ренессанс Москва Монарх Центр

Контактное лицо:
Алина Евграфова
Телефон: +7(916) 859-05-86
E-mail: a.evgrafova@pressto.ru
Дополнительная информация:
www.raspm.ru; www.pervie-litsa.ru



Ключевые слова: анонс


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