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Главная / Новости медицины и фармации
29.08.2017 18:04
XII Ежегодный Конгресс специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество»24 – 25 сентября 2017 года в Москве пройдет XII Ежегодный Конгресс специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество»
Ведущие российские специалисты и их зарубежные коллеги обсудят актуальные научно-практические вопросы современной перинатологии, инновационные методы профилактики, диагностики, лечения заболеваний, перспективы развития области и совершенствования технологий.
Непосредственное участие в Конгрессе примут около 1500 акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров, детских нейрохирургов, кардиохирургов, специалистов ультразвуковой диагностики, генетиков, эндокринологов и многие другие.
Состав Президиума:
Николай Володин - Президент Российской Ассоциации специалистов перинатальной медицины, д.м.н., профессор, академик РАН.
Лейла Намазова-Баранова - Президент Европейской педиатрической ассоциации, председатель исполкома Союза педиатров России, заместитель директора по научной работе ФГАУ "ННПЦЗД" Минздрава России - директор НИИ педиатрии ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, д.м.н., профессор, академик РАН.
Елена Байбарина - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ, д.м.н., профессор
Ирина Солдатова - Заместитель министра здравоохранения – начальник Управления организации медицинской помощи матерям и детям МЗ МО, д.м.н., профессор.
В рамках Конгресса будут обсуждаться следующие вопросы:
- Инфекции в неонатологии, как значимая причина заболеваемости и смертности новорожденных детей. Сложности диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний в неонатальном периоде.
- Тактика ведения беременности у пациенток после применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)? Какие проблемы, связанные с состоянием здоровья детей, рожденных после применения ВРТ, до сих пор остаются нерешенными? Необходимо ли особое наблюдение специалистами «детей-ЭКО»? Взгляд педиатра.
- Неонатальная онкология: уникальные методы лечения новорожденных детей, результаты работы специалистов и перспективы развития направления.
- Грудное молоко в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). Каковы объективные сложности в организации грудного вскармливания в условиях ОРИТН и нужно ли с ними бороться? Насколько важен фактор непрерывности в процессе грудного вскармливания новорожденного?
- «Привить нельзя откладывать»: вакцинация беременных и новорожденных. Ложные представления врачей о прививках и истинные противопоказания к иммунопрофилактике заболеваний. Каковы особенности вакцинации детей, рожденных раньше срока?
- Этические и правовые аспекты применения оff-label препаратов в неонатальном периоде: опыт специалистов.
- Болезненные манипуляции в ОРИТН. Повлияет ли перенесенная новорожденным боль в ОРИТН на его здоровье в перспективе? Каковы новые подходы мониторинга боли и современные способы обезболивания новорожденных?
- Фармакоэкономические аспекты организации медицинской помощи в перинатологии. Как внедрение новых технологий помогает сокращать расходы лечебных учреждений на выхаживание недоношенных новорожденных за пределами ОРИТН?
- Мировой опыт пренатальной диагностики врожденных заболеваний костной ткани.
- Орфанные заболевания: алгоритмы диагностики в неонатальном периоде, персонифицированный подход к терапии.
- Насколько эффективно в профильных учреждениях используются возможности дорогостоящего оборудования для внутриутробной диагностики врожденных пороков сердца (ВПС)? Что делать при выявлении ВПС у плода?
В рамках Конгресса состоится торжественная церемония награждения лауреатов IV Всероссийской Премии «Первые лица» за достижения в сфере перинатальной медицины в России.
Организатором XII Ежегодного Конгресса специалистов перинатальной медицины выступает Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ). Технический организатор - НП «Общество по развитию медицины и здравоохранения» (ОРМиЗ).
Место проведения:
Ключевые слова: анонс
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