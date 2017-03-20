Главная / Новости медицины и фармации XII Ежегодный Конгресс специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество» 24 – 25 сентября 2017 года в Москве пройдет XII Ежегодный Конгресс специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество»



Ведущие российские специалисты и их зарубежные коллеги обсудят актуальные научно-практические вопросы современной перинатологии, инновационные методы профилактики, диагностики, лечения заболеваний, перспективы развития области и совершенствования технологий.



Непосредственное участие в Конгрессе примут около 1500 акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров, детских нейрохирургов, кардиохирургов, специалистов ультразвуковой диагностики, генетиков, эндокринологов и многие другие.



Состав Президиума:



Николай Володин - Президент Российской Ассоциации специалистов перинатальной медицины, д.м.н., профессор, академик РАН.



Лейла Намазова-Баранова - Президент Европейской педиатрической ассоциации, председатель исполкома Союза педиатров России, заместитель директора по научной работе ФГАУ "ННПЦЗД" Минздрава России - директор НИИ педиатрии ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, д.м.н., профессор, академик РАН.



Елена Байбарина - Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ, д.м.н., профессор



Ирина Солдатова - Заместитель министра здравоохранения – начальник Управления организации медицинской помощи матерям и детям МЗ МО, д.м.н., профессор.



В рамках Конгресса будут обсуждаться следующие вопросы:



- Инфекции в неонатологии, как значимая причина заболеваемости и смертности новорожденных детей. Сложности диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний в неонатальном периоде.



- Тактика ведения беременности у пациенток после применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)? Какие проблемы, связанные с состоянием здоровья детей, рожденных после применения ВРТ, до сих пор остаются нерешенными? Необходимо ли особое наблюдение специалистами «детей-ЭКО»? Взгляд педиатра.



- Неонатальная онкология: уникальные методы лечения новорожденных детей, результаты работы специалистов и перспективы развития направления.



- Грудное молоко в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). Каковы объективные сложности в организации грудного вскармливания в условиях ОРИТН и нужно ли с ними бороться? Насколько важен фактор непрерывности в процессе грудного вскармливания новорожденного?



- «Привить нельзя откладывать»: вакцинация беременных и новорожденных. Ложные представления врачей о прививках и истинные противопоказания к иммунопрофилактике заболеваний. Каковы особенности вакцинации детей, рожденных раньше срока?



- Этические и правовые аспекты применения оff-label препаратов в неонатальном периоде: опыт специалистов.



- Болезненные манипуляции в ОРИТН. Повлияет ли перенесенная новорожденным боль в ОРИТН на его здоровье в перспективе? Каковы новые подходы мониторинга боли и современные способы обезболивания новорожденных?



- Фармакоэкономические аспекты организации медицинской помощи в перинатологии. Как внедрение новых технологий помогает сокращать расходы лечебных учреждений на выхаживание недоношенных новорожденных за пределами ОРИТН?



- Мировой опыт пренатальной диагностики врожденных заболеваний костной ткани.



- Орфанные заболевания: алгоритмы диагностики в неонатальном периоде, персонифицированный подход к терапии.



- Насколько эффективно в профильных учреждениях используются возможности дорогостоящего оборудования для внутриутробной диагностики врожденных пороков сердца (ВПС)? Что делать при выявлении ВПС у плода?



В рамках Конгресса состоится торжественная церемония награждения лауреатов IV Всероссийской Премии «Первые лица» за достижения в сфере перинатальной медицины в России.



Организатором XII Ежегодного Конгресса специалистов перинатальной медицины выступает Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ). Технический организатор - НП «Общество по развитию медицины и здравоохранения» (ОРМиЗ).



24 – 25 сентября 2017 года в Москве пройдет XII Ежегодный Конгресс специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество»Непосредственное участие в Конгрессе примут около 1500 акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров, детских нейрохирургов, кардиохирургов, специалистов ультразвуковой диагностики, генетиков, эндокринологов и многие другие.Состав Президиума:н - Президент Российской Ассоциации специалистов перинатальной медицины, д.м.н., профессор, академик РАН.- Президент Европейской педиатрической ассоциации, председатель исполкома Союза педиатров России, заместитель директора по научной работе ФГАУ "ННПЦЗД" Минздрава России - директор НИИ педиатрии ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, д.м.н., профессор, академик РАН.- Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ, д.м.н., профессор- Заместитель министра здравоохранения – начальник Управления организации медицинской помощи матерям и детям МЗ МО, д.м.н., профессор.В рамках Конгресса будут обсуждаться следующие вопросы:- Инфекции в неонатологии, как значимая причина заболеваемости и смертности новорожденных детей. Сложности диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний в неонатальном периоде.- Тактика ведения беременности у пациенток после применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)? Какие проблемы, связанные с состоянием здоровья детей, рожденных после применения ВРТ, до сих пор остаются нерешенными? Необходимо ли особое наблюдение специалистами «детей-ЭКО»? Взгляд педиатра.- Неонатальная онкология: уникальные методы лечения новорожденных детей, результаты работы специалистов и перспективы развития направления.- Грудное молоко в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). Каковы объективные сложности в организации грудного вскармливания в условиях ОРИТН и нужно ли с ними бороться? Насколько важен фактор непрерывности в процессе грудного вскармливания новорожденного?- «Привить нельзя откладывать»: вакцинация беременных и новорожденных. Ложные представления врачей о прививках и истинные противопоказания к иммунопрофилактике заболеваний. Каковы особенности вакцинации детей, рожденных раньше срока?- Этические и правовые аспекты применения оff-label препаратов в неонатальном периоде: опыт специалистов.- Болезненные манипуляции в ОРИТН. Повлияет ли перенесенная новорожденным боль в ОРИТН на его здоровье в перспективе? Каковы новые подходы мониторинга боли и современные способы обезболивания новорожденных?- Фармакоэкономические аспекты организации медицинской помощи в перинатологии. Как внедрение новых технологий помогает сокращать расходы лечебных учреждений на выхаживание недоношенных новорожденных за пределами ОРИТН?- Мировой опыт пренатальной диагностики врожденных заболеваний костной ткани.- Орфанные заболевания: алгоритмы диагностики в неонатальном периоде, персонифицированный подход к терапии.- Насколько эффективно в профильных учреждениях используются возможности дорогостоящего оборудования для внутриутробной диагностики врожденных пороков сердца (ВПС)? Что делать при выявлении ВПС у плода?В рамках Конгресса состоится торжественная церемония награждения лауреатов IV Всероссийской Премии «Первые лица» за достижения в сфере перинатальной медицины в России.Организатором XII Ежегодного Конгресса специалистов перинатальной медицины выступает Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ). Технический организатор - НП «Общество по развитию медицины и здравоохранения» (ОРМиЗ). Место проведения:

г. Москва, Ленинградский проспект, 31А, стр.1,

Отель Ренессанс Москва Монарх Центр



Контактное лицо:

Алина Евграфова

Телефон: +7(916) 859-05-86

E-mail: a.evgrafova@pressto.ru

Дополнительная информация:

www.raspm.ru; www.pervie-litsa.ru



Ключевые слова: Ключевые слова: анонс



Последние новости

Минпромторг объединит производителей наркотических обезболивающих В единую структуру по планам Минпромторга войдут МЭЗ, Госзавод медицинских препаратов и Государственный химико-фармацевтический завод. Консолидация активов необходима для создания единой производственной структуры, выпускающей наркотические и психотропные вещества. MSD первой удалось продемонстрировать гиполипидемический эффект CETP-ингибиторов Опубликованы позитивные данные клинических исследований анацетрапиба. На сегодняшний день все попытки компаний Pfizer, Eli Lilly и Roche вывести на рынок CETP-ингибитор провалились из-за невозможности доказать эффективность терапии. Roche локализует производство обинутузумаба но мощностях «Фармстандарта» Стороны подчеркивают, что проект станет первым уникальным опытом производства современного биотехнологического препарата зарубежной компании совместно с российским партнером на территории России с намерением последующего экспорта ЛС. Системные средства терапии угревой сыпи обгоняют топические препараты по темпам роста продаж Всего за последние 7 месяцев 2017 года было реализовано около 3,7 млн упаковок ЛС на сумму около 2,1 млрд рублей. В основном этот сегмент представлен средствами для наружного применения, но, несмотря на это, за последние годы все большую популярность приобретают препараты системного воздействия. «Нацимбио» завершила первый этап поставок вакцины против гриппа В соответствии с государственным контрактом с Минздравом РФ компания «Нацимбио» поставила в регионы почти 20 млн доз вакцины против гриппа Совигрипп, что составляет 100% объема поставок по первому этапу.



Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 ← Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3



Реклама



Для смартфона Tweets by Remediumru