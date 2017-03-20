Roche локализует производство обинутузумаба но мощностях «Фармстандарта» Сегодня, 29 августа 2017 года, компании Roche и «Фармстандарт» подписали меморандум о намерениях в области локализации производства обинутузумаба на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА», говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium. Ожидается, что первые серии лекарственного препарата будут выпущены в конце 2018 года.



Стороны подчеркивают, что проект станет первым уникальным опытом производства современного биотехнологического препарата зарубежной компании совместно с российским партнером на территории России с намерением последующего экспорта ЛС.



Лекарственный препарат обинутузумаб (Газива, концентрат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг/ 40 мл) предназначен для лечения пациентов с диагнозами «хронический лимфолейкоз» и «фолликулярная лимфома». Обинутузумаб представляет собой рекомбинантное, гуманизированнoe, моноклональное антитело II типа с модифицированной схемой гликозилирования, принадлежащее к классу IgG1 и обладающее специфичностью к антигену CD20.



Ключевые слова: Фармстандарт, локализация производства Сегодня, 29 августа 2017 года, компании Roche и «Фармстандарт» подписали меморандум о намерениях в области локализации производства обинутузумаба на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА», говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium. Ожидается, что первые серии лекарственного препарата будут выпущены в конце 2018 года.Стороны подчеркивают, что проект станет первым уникальным опытом производства современного биотехнологического препарата зарубежной компании совместно с российским партнером на территории России с намерением последующего экспорта ЛС.Лекарственный препарат обинутузумаб (Газива, концентрат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг/ 40 мл) предназначен для лечения пациентов с диагнозами «хронический лимфолейкоз» и «фолликулярная лимфома». Обинутузумаб представляет собой рекомбинантное, гуманизированнoe, моноклональное антитело II типа с модифицированной схемой гликозилирования, принадлежащее к классу IgG1 и обладающее специфичностью к антигену CD20.Ключевые слова: Roche









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