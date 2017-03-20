Системные средства терапии угревой сыпи обгоняют топические препараты по темпам роста продаж

Среднегодовой темп роста розничного рынка препаратов для лечения угревой сыпи в России за период январь-июль 2015-2017 гг. составил 3% в упаковках и 6% в рублях, свидетельствуют данные QuintilesIMS. При этом в динамике за 7 месяцев 2015-2017 гг. среднегодовой прирост продаж препаратов системного воздействия составил 12% в натуральном и 10% в денежном выражении, что выше показателей роста не только средств для наружного применения (прирост продаж 3% в упаковках и 5% в рублях), но и исследуемого сегмента рынка в целом.Существенные темпы роста реализации препаратов для приема внутрь при угревой сыпи позволили им увеличить свою долю на рынке в январе-июле 2015-2017 гг. с 16% до 18%.Всего за последние 7 месяцев 2017 года было реализовано около 3,7 млн упаковок ЛС на сумму около 2,1 млрд рублей. В основном этот сегмент представлен средствами для наружного применения, но, несмотря на это, за последние годы все большую популярность приобретают препараты системного воздействия.