«Нацимбио» завершила первый этап поставок вакцины против гриппа

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Главная / Новости медицины и фармации
29.08.2017 15:21
«Нацимбио» завершила первый этап поставок вакцины против гриппаВ соответствии с государственным контрактом с Минздравом РФ компания «Нацимбио» поставила в регионы почти 20 млн доз вакцины против гриппа Совигрипп, что составляет 100% объема поставок по первому этапу. Вакцина будет использована в государственных медучреждениях для бесплатной сезонной иммунизации от гриппа и ОРВИ.
Вакцина произведена по полному технологическому циклу на отечественных производствах и не уступает по своим качественным характеристикам иностранным аналогам, – заявил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский. С 2016 года зарубежные препараты для профилактики гриппа, закупаемые для Национального прививочного календаря, были полностью замещены доступными российскими разработками, что позволяет увеличивать с каждым сезоном объем поставляемых вакцин и расширять охват иммунизации населения.
В рамках Национального календаря профилактических прививок «Нацимбио» до конца октября поставит 57,6 млн доз вакцин, из них – 17,8 млн для детей (около 6 млн – вакцины для детей до шести лет), что на 20% больше объема прошлого года. Вакцина Совигрипп является полностью российской разработкой и производится в условиях полного цикла на площадках ФГУП «НПО «Микроген», ООО «Форт» и ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.
Ключевые слова: Нацимбио, грипп, вакцина
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