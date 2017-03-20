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Главная / Новости медицины и фармации
29.08.2017 15:06
26 сентября в Москве пройдет конференция «Фармацевтический рынок в России: итоги и перспективы»Мероприятие организовано ИД «Коммерсантъ»
Государственное регулирование цен, изменение требований международной сертификации, сложная система регистрации, госзакупки - с этими и другими проблемами ежегодно сталкиваются фармацевтические компании в России. Но, несмотря на трудности, фармацевтический рынок в стране стремительно развивается. По данным экспертов, ежегодно его объем увеличивается примерно на 14-15%.
Каковы итоги рынка лекарств в 2017 году? К чему готовиться фармацевтическим компаниям в ближайшие годы? Эти и другие важные вопросы будут обсуждаться на конференции ИД «Коммерсантъ».
Вопросы для обсуждения:
• Российский рынок лекарств — итог 2017 года и прогноз на будущее. Основные законодательные нововведения 2017 года
• Выдача сертификатов GMP — как подготовиться к встрече с инспекцией
• Промежуточные результаты пилотного проекта по маркировке и мониторингу движения препаратов. Что ждет производителей в 2018 году?
• Новый порядок ценообразования — риски и перспективы
• Промежуточные результаты первых проектов по Risk-sharing — перспективы для фармкомпаний
К выступлению приглашены:
• Игорь Каграманян, первый заместитель министра здравоохранения РФ
• Михаил Мурашко, руководитель, Росздравнадзор
• Сергей Цыб, заместитель министра, Минпромторг
• Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения г. Москвы
• Светлана Гашкина, директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, Министерство финансов РФ
• Тимофей Нижегорододцев, начальник управления по защите конкуренции в социальной сфере и торговле, ФАС России
• Наталья Стадченко, председатель, ФОМС
• Дмитрий Кузнецов, вице-президент, Всероссийский союз страховщиков
• Павел Богомолов, главный гепатолог Министерства здравоохранения Московской области
Подробности: www.kommersant.ru/pharma_2017
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