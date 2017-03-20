26 сентября в Москве пройдет конференция «Фармацевтический рынок в России: итоги и перспективы» Мероприятие организовано ИД «Коммерсантъ»



Государственное регулирование цен, изменение требований международной сертификации, сложная система регистрации, госзакупки - с этими и другими проблемами ежегодно сталкиваются фармацевтические компании в России. Но, несмотря на трудности, фармацевтический рынок в стране стремительно развивается. По данным экспертов, ежегодно его объем увеличивается примерно на 14-15%.



Каковы итоги рынка лекарств в 2017 году? К чему готовиться фармацевтическим компаниям в ближайшие годы? Эти и другие важные вопросы будут обсуждаться на конференции ИД «Коммерсантъ».



Вопросы для обсуждения:



• Российский рынок лекарств — итог 2017 года и прогноз на будущее. Основные законодательные нововведения 2017 года

• Выдача сертификатов GMP — как подготовиться к встрече с инспекцией

• Промежуточные результаты пилотного проекта по маркировке и мониторингу движения препаратов. Что ждет производителей в 2018 году?

• Новый порядок ценообразования — риски и перспективы

• Промежуточные результаты первых проектов по Risk-sharing — перспективы для фармкомпаний



К выступлению приглашены:



• Игорь Каграманян, первый заместитель министра здравоохранения РФ

• Михаил Мурашко, руководитель, Росздравнадзор

• Сергей Цыб, заместитель министра, Минпромторг

• Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения г. Москвы

• Светлана Гашкина, директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, Министерство финансов РФ

• Тимофей Нижегорододцев, начальник управления по защите конкуренции в социальной сфере и торговле, ФАС России

• Наталья Стадченко, председатель, ФОМС

• Дмитрий Кузнецов, вице-президент, Всероссийский союз страховщиков

• Павел Богомолов, главный гепатолог Министерства здравоохранения Московской области



Подробности: www.kommersant.ru/pharma_2017

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Ключевые слова: Государственное регулирование цен, изменение требований международной сертификации, сложная система регистрации, госзакупки - с этими и другими проблемами ежегодно сталкиваются фармацевтические компании в России. Но, несмотря на трудности, фармацевтический рынок в стране стремительно развивается. По данным экспертов, ежегодно его объем увеличивается примерно на 14-15%.Каковы итоги рынка лекарств в 2017 году? К чему готовиться фармацевтическим компаниям в ближайшие годы? Эти и другие важные вопросы будут обсуждаться на конференции ИД «Коммерсантъ».• Российский рынок лекарств — итог 2017 года и прогноз на будущее. Основные законодательные нововведения 2017 года• Выдача сертификатов GMP — как подготовиться к встрече с инспекцией• Промежуточные результаты пилотного проекта по маркировке и мониторингу движения препаратов. Что ждет производителей в 2018 году?• Новый порядок ценообразования — риски и перспективы• Промежуточные результаты первых проектов по Risk-sharing — перспективы для фармкомпаний• Игорь Каграманян, первый заместитель министра здравоохранения РФ• Михаил Мурашко, руководитель, Росздравнадзор• Сергей Цыб, заместитель министра, Минпромторг• Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения г. Москвы• Светлана Гашкина, директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, Министерство финансов РФ• Тимофей Нижегорододцев, начальник управления по защите конкуренции в социальной сфере и торговле, ФАС России• Наталья Стадченко, председатель, ФОМС• Дмитрий Кузнецов, вице-президент, Всероссийский союз страховщиков• Павел Богомолов, главный гепатолог Министерства здравоохранения Московской областиКлючевые слова: анонс









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